美軍首次部署25架F-22戰機至亞太　敏捷部署耐人尋味？

針對美軍即將在本月底前，派遣高達25架的最先進F-22猛禽（Raptor）匿蹤戰機至西太平洋，參加一場叫做「太平洋鋼鐵2021」（Pacific Iron 2021）的大規模軍演，台灣軍方消息認為，此事相當不尋常，不知解放軍方面使否接收到了正確訊息？

台軍戰爭學院資訊與航空學者認為，「五角大廈以前從未在任何演習中使用過如此大量的 F-22。從二個不同的基地向西太平洋部署 25 架 F-22 是非常昂貴的，不是到了萬不得已的階段，美軍這樣子耗資龐大的部署，相當耐人尋味。」

美軍在7月底的「太平洋鋼鐵2021」演習中，將首次實際部署高達25架的F-22戰機至西太平洋地區，進行先進的「敏捷戰鬥部署」新戰術，釋放出對中國大陸的訊息非常具針對性。（U.S.A.F.）

他甚為，F-22 目前還是全球獨一無二的第五代超級匿蹤戰機，因為它集成了匿蹤、感測器技術、處理能力、和無與倫比的飛行性能。即使後發的F-35戰機，其戰力也無法跟F-22相比。F-22匿蹤戰機的大部分性能與參數，目前都還是美軍的高度機密，不與其他國家分享，不似F-35戰機暢銷全世界。

學者認為，在與中國發生衝突時，配備匿蹤設計和先進感測器的飛機，如 F-22、F-35、B-2幽靈戰略轟炸機以及未來的 B-21 突襲者轟炸機和美國空軍下一代的六代NGAD次世代制空戰機，將全面制霸目前全球的空中戰場，這個優勢短時間內還無人能夠比擬。而美國空軍將在 2030 年代用使用NGAD戰鬥機取代 F-22。NGAD的測試已經開始在極機密狀況下試飛。

在美軍六代機NGAD尚未服役前，許多機密參數依舊是美軍最高機密的F-22還是制霸全球的戰機，雖然性能超級，卻將在2030年後被更加機密超級的新戰機全面取代，美軍在全球制空的能力短期內幾乎找不到對手。（U.S.A.F.）

一旦這些高機密、性能成謎的戰機大批量進入西太平洋進行部署，美軍高性能戰機的唯一考量，就是必須避免成為解放軍攻擊地面上的目標。

學者認為，也因為美軍考量到這樣部署戰機的危險處，因此「太平洋鋼鐵2021」演習將專注於使用「敏捷戰鬥部署」（agile combat employment, ACE）方式，測試新式的部署概念。並且以數位優勢，來模擬戰鬥操作。由於美軍的數位模擬與設計的技術先進，使用實機進行昂貴操演的代價越來越低。

美軍近六年來，不斷地在進行有關「敏捷戰鬥部署」的相關試驗、驗證與創新，目的就是減低解放軍對美空軍基地的傳統打擊效率，創新部署戰機的新型態。（U.S.A.F.）

因此，美國空軍與以往不同，已經不再將軍機集中在少數幾個基地，而是會大量分散到許多次跑道和島礁機動基地上，採取每天多次、多批量方式，在不同的機動基地可進行維修、掛彈、加油。這樣的先進部署方式，是美軍近來倡議「多域戰」（Multi-Domain Battle）戰略的調整之一。

學者分析，在過去6年，美國空軍一直在擴大 ACE 的能力與範圍。解放軍應該不會只注意戰機的硬體參數，而忽視美軍這些作業上的能力與戰力。這是軍事上不容易看出但是非常重要的指標，但同時也傳達政治上的訊息。但是他認為，不確定解放軍是否會將這樣的訊息，精準傳達到中南海決策圈，以此調整其在西太平洋的外交政策？