解放軍登島演練畫面公開　紅旗導彈等多型裝備全面打擊

以掩護登島部隊向縱深攻擊為背景，解放軍第72集團軍某旅防空分隊近日展開對空多目標綜合防禦打擊演練，引發關注。



據中國央視軍事周二 （13日）消息，機動300餘公里後，第72集團軍某旅防空分隊展開了一場對空多目標綜合防禦打擊演練。演練中，「敵軍」武裝直升機、無人機、巡飛彈等先後來襲，解放軍車載便攜導彈、紅旗導彈、自行高炮等多型裝備協同打擊，成功摧毀目標。

演練進入攻堅階段，「敵軍」反制力量發射巡飛彈，向解放軍炮兵群、縱深攻擊群等重要目標實施攻擊。高炮部隊佔據有利地形實施層層攔截，便導分隊和紅旗分隊則採取交叉部署、彈炮結合的戰法組織協同抗擊。

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另據中國央視新聞直播間節目報道，該旅防空營營參謀宋雨圃介紹，防空作戰最突出的特點就是一個快字，「敵軍」依託直升機、無人機能夠快速機動、快速編組、快速實施火力打擊。防空分隊就必須比他們還要快，不僅訊息捕捉快，指揮決策、火力打擊同樣要快。尤其是在陌生地域作戰，這就對全體防空兵提出了很高的要求。

該旅防空營營長張昱朝在接受央視採訪時則表示，此次演練，部隊依託新型雷達和交戰管理系統，實現敵情訊息即時捕捉、即時共享，作戰行動協同配合，多型裝備梯次抗擊，檢驗提高部隊聯合預警、智能分配、彈炮混編、多站聯動等戰法打法的實踐運用能力。