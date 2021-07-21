河南暴雨釀12死　蔡英文致哀：盼災區早日回覆正常生活

河南鄭州等地近日遭暴雨侵襲，造成災損及人員傷亡，台灣總統府發言人張惇涵當地時間7月21日轉述蔡英文的慰問與關切，張惇涵表示，除了向不幸過世的人員及家屬表達哀悼，蔡英文也期盼受災的地區早日脱離洪害，回覆正常生活。

河南省近日將下暴雨，鄭州市城區7月20日嚴重淹水，大水灌入地鐵站，目前已知造成12死5傷，河南省也將防汛應變級別由二級提升為一級，而國家防汛應變級別同時由三級提升至二級。



鄭州遭遇歷史極值暴雨 7月20日，車輛在鄭州市街頭被淹。 7月20日，記者從河南省鄭州市防汛抗旱指揮部獲悉，鄭州市受強降雨影響，單日降雨量突破歷史極值（建站以來），單小時降雨量超過日曆史極值。降雨造成鄭州市區嚴重內澇，市內交通中斷，多處小區停水停電。 新華社記者 朱祥 攝

據內媒報導，鄭州市的鄭州、登封、新密、滎陽、鞏義5站日降水量超過有氣象紀錄以來最高峰。7月20日下午4時至5時，鄭州本站降雨量達201.9毫米，超過中國陸地小時降雨量極值。

強降雨造成鄭州地鐵5號線五龍口停車場及其周邊區域嚴重淹水，7月20日晚間6時，大水淹入鄭州地鐵，造成5號線列車停駛，許多乘車民眾被困在車廂內。當時鄭州地鐵下達全線停駛指令，疏散民眾500多人，但仍有12人送醫不治死亡、5人受傷。

近期不光在中國大陸，包括日本、歐洲等地均出現罕見暴雨釀災事故。日本靜岡縣熱海市因暴雨導致土石流，短短20秒內沖走大片房屋，目前累計19人罹難、9人下落不明。西歐地區也因強烈降雨造成嚴重災損及人員傷亡，光是在德國就有超過160人罹難、上百人失蹤。蔡英文對這三地的災害都予以慰問。

蔡英文在7月3日透過推特（Twitter）以日文發文表示，「我們向日本靜岡縣熱海地區遭受暴雨引起土石流的受害人們，表達最深切的慰問，我們已經準備好隨時提供日本必要的協助」。對於德國災情，她則以外交管道，向德國政府與人民表達誠摯慰問及關懷，並向不幸罹難的民眾及家屬表達哀悼之意，台灣也表達願意協助之意。