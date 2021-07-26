東京奧運．射箭｜兩岸對決中華台北勝出　中國隊出局登微博熱搜

今屆東京奧運首場兩岸對決落幕，在周一（26日）舉行的射箭男子團體賽中，中華台北隊以5:1大比數挫敗中國隊，晉級4強，中國男子射箭隊則就此告別本屆奧運賽程。

在社交網站微博，「#中國男子射箭團體出局#」登上熱搜榜，不少大陸網民表示遺憾，有人表示「輸給台灣我真的氣死」，還有人發出疑問：「弱弱問一句，為什麼省可以單獨參賽啊？ ​」



東奧首場兩岸對決，中華台北隊以總比分5:1勝出。（世界新聞網）

中華台北射箭男團在上周五（23日）的個人排位賽中，最終射下總分1985排名第6，首輪對上澳洲，雙方拼到加射後，中華台北以1分之差奪勝。

中華台北隊在26日團體賽8強對決中國，派出兩屆奧運選手魏均珩領軍搭配湯智鈞和鄧宇成。魏均珩第一支箭就射出10分，第一回合雙方以55比55戰成平手，第二回合中國一度出現7分箭，讓中華台北以54比50取得領先，比數來到3比1。第三回合中華台北隊表現穩定，2支10分箭以56比54奪勝，最終總比數5比1勝出。

闖進4強後，中華台北隊又與荷蘭對決，並以6比0大比數勝出，最後惜敗韓國隊，獲得銀牌。

中國隊出局在微博引起熱議，有大陸網民表示，「說實話中國也是射箭的發源地了，為什麼在射箭這個項目上這次奧運會會如此失敗？」，「不說10、8、9環了，射出幾個7環來這不是妥妥的送自己回家嗎？」還有人表示：「台灣贏了就是中國贏了」、「尊重每一位選手吧～競技體育本來就什麼情況都能發生～台灣的選手也是努力訓練的～」。