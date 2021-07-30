美日台戰略論壇｜台立法院長：若台海有事　美日應給台外交承認

「台美日國會議員戰略論壇」7月29日上午登場，台灣、美國、日本三邊國會議員在會中討論「中國崛起」。台灣立法院長游錫堃在會中致詞時，呼籲美日兩國邀請印太地區所有民主國家，一起警告中共，「台海有事，將立即外交承認台灣」，用這樣的方式來嚇阻中共企圖「以武力片面改變現狀」的意圖與行動。



首屆「台美日國會議員戰略論壇」因疫情因素，以視訊方式召開，台灣方面由立法院長游錫堃（中）率五人蔘與。（台灣立法院提供）

首屆「台美日國會議員戰略論壇」因疫情因素，以視訊方式召開，台灣方面由立法院長游錫堃率五人參與，日本方面由六位參眾議員參與，加上神秘來賓安倍晉三共七人，美國方面由跨黨派的三位參眾議員參與。

游錫堃表示，台灣位居印太戰略樞紐地位，美國在《與台灣關係法》的基礎上，於過去五年間對台軍售將近200億美元，並陸續頒佈相關法律支持對台軍售常態化，及增進台灣有意義參與國際組織相關法律，2021年初更取消了台美交往限制，在「五法六保證」的法律架構下，台美關係逐步向正常化邁進。

日本方面，《2021年版防衛白皮書》首度明載台灣局勢的穩定對日本安全保障和國際社會的重要性，2021年3月的美日安全諮商會議、4月的美日峰會、到5月的日歐高峰會，日本都一再強調台海和平穩定的重要性。

「台美日國會議員戰略論壇」當地時間7月29日上午登場，台灣、美國、日本三邊國會議員在會中討論「中國崛起」。（台灣立法院提供）

游錫堃憂心，過去五年來，中共在西太平洋部署的軍事武器數量是美國的四至五倍。2020年共機騷擾台灣空域，平均1天15.6架次。台灣作為國際民主社群的一員，「我們有信心捍衛我們的民主自由與國民福祉」，為確保區域的穩定安全，亦將與印太民主國家合作，更盼台灣能有機會加入美、日、印、澳的「四邊安全對話」（QUAD）合作機制。

游錫堃呼籲美日兩國邀請印太地區所有民主國家，一起警告中共，「台海有事，將立即外交承認台灣」，用這樣的方式來嚇阻中共企圖「以武力片面改變現狀」的意圖與行動。他強調，台灣是世貿組織（WTO）和亞太經濟合作會議（APEC）成員，是全球第21大暨亞洲第六大經濟體，與台灣成為更緊密的經貿夥伴，有助於各國的利益，呼籲美日早日與台灣建立BTA或FTA，並支持台灣加入全面與進步跨太平洋夥伴關係協定（CPTPP）。