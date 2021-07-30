東京奧運｜台灣對大陸「樂見其敗」　兩岸乒乓球對決現罕有曙光？

東京奧運賽事進行中，台灣社會也進入了四年一度的「體育熱潮」，除了關心中華台北隊自家選手的表現外，媒體和輿論更是把報道對象集中到了大陸代表隊。兩岸之間的政治對立，延燒到奧運賽場上。
長期關注台灣輿情動態的人或許特別有感，相較於過去幾屆奧運，台灣輿論對於此次東京奧運的中國隊特別不友善，不只是網友發言，包括媒體用詞，也都充斥着壁壘情緒。如果是中國隊與他隊交手，台灣民眾多半傾向支持中國隊的對手，甚至為中國隊落敗而歡呼；如果是兩岸選手對決，「你死我活」的氛圍更是不在話下。
事實上，在奧運賽場上，兩岸並非一直像是今天這般水火不容。有趣的是，7月23日晚間東京奧運舉行開幕式，大陸網友卻有超過10萬人數同時在線、齊聚嗶哩嗶哩（bilibili）視頻網站，「回顧」13年前的北京奧運開幕式，而許多人的看點，集中到了中華台北和中國香港兩支隊伍的出場「盛況」。據北京奧運開幕式進場舉牌員的回憶，台灣和香港選手出場時，現場歡聲雷動，「歡迎回家」的吶喊聲此起彼落，感動之情成為他們記憶最深刻的一幕。
當時兩岸在北京奧運的融洽，連西方媒體也注意到了。例如英國路透社發了一篇報道，稱組委會採用中文漢字筆劃作為進場順序，將中華台北與中國香港兩隊錯開來，「讓台灣更容易接受」。該篇報道也以正面的語氣肯定，中華台北代表團在北京奧運「受到雷鳴般的掌聲歡迎，這成為兩岸關係僵持幾年後解凍的又一標誌」。
不只於此，時間可以再往前追溯到2001年北京申奧，當時執政的是後來主張「一邊一國」的陳水扁，他曾經表示過「支持北京申辦2008年奧運，也希望一部分比賽能在台灣舉行」；而時任國際奧委會（IOC）委員、代表中華台北的吳經國，也表態過「作為一個中國人，我會莊嚴地把選票投給北京」。當時任國際奧委會主席薩馬蘭奇（Juan Antonio Samaranch）宣佈北京申奧成功後，媒體在台灣街頭訪問得到的答案很多是「樂觀其成」，與今時今日相映成趣。
然而，兩岸之間真的已經陷入零和狀態了嗎？「決戰」的引信已經點燃所有領域的孔隙了嗎？恐怕並非如此。以乒乓球項目為例，台灣選手林昀儒對戰大陸球王樊振東，激戰七局，令兩岸球迷觀眾同時為之揪心。
但大陸網友沒有把這場比賽視為「敵我矛盾」，甚至微博上很多人替林昀儒的精彩表現喝采；而包括林昀儒、鄭怡靜等台灣乒乓球好手，更是在中國大陸參加訓練，廣受大陸乒乓球界的矚目。
又如台灣乒乓球老將莊智淵出賽東京奧運，中國大陸也轉播了比賽，評論員激動地說：「大陸年輕的球員應該多向他學習拚搏精神與冷靜」。相較於台灣輿論對於大陸的「同仇敵愾」，中國大陸輿論反倒以較為理性平靜的心情來看待兩岸的體育切磋。
不可否認，奧運會本身就是當代民族主義的產物之一，無論選手或看客，也都會抱持着「為國爭光」的心態來看待輸贏。但奧運會或體育競賽真正精彩之處，又不僅僅在於勝負，更包含了如同《奧林匹克憲章》所強調的精神：「相互理解、友誼、團結和公平競爭」。本屆奧運會多次「中日大戰」，大陸網友義憤填膺，但中日兩國的乒乓球交流其實歷史悠久，許多運動員在賽場之外都是好朋友。