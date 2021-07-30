李登輝逝世周年｜蔡英文率團追思　日駐台機構設李登輝文庫

台灣前總統李登輝逝世一周年，蔡英文7月30日上午率高層官員赴李登輝長眠地——「五指山國軍示範公墓」追思致意，蔡英文在Facebook表示，回顧前人追求台灣民主的曲折進程，更珍惜當下的自由空氣，每個時代，都有不同的挑戰，持續深化台灣民主，並走向世界，與國際夥伴共同守護民主價值，「就是我們這一代人的挑戰和使命」。



李登輝逝世一周年，蔡英文率台灣高層官員赴李登輝長眠地追思致意。（Facebook＠賴清德）

蔡英文7月30日上午率台灣副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、立法院長游錫堃、監察院長陳菊等人，到李登輝幕前追思致意。另外，蔡英文下午也將出席台灣「國史館」的「關鍵1991：李登輝與台灣民主元年」特展開幕。

日本前首相安倍晉三於李登輝逝世的悼詞「今後也請化為千縷微風，温柔守護日本與台灣」，賴清德在臉書引用同一句話「化作千縷微風」，希望李登輝在天上繼續守護台灣。他說，在追思途中，思緒不斷湧現李登輝生前好幾次和他在台南飯店裏，脱下西裝，暢談「國家」未來的畫面。也不斷想起在他從政的不同時期，李登輝從不吝與他分享謙虛、冷靜與忍耐的人生哲學及為政之道。

李登輝的墓碑上用紅字寫着遺孀李曾文惠名字，顯示未來兩人將合葬在此。（Facebook＠蔡英文）

賴清德表示，此時正逢東京奧運進行，李登輝極為熟悉的國家，他相信李登輝在天上，一定有看到台灣選手在東京奧運的精彩表現。當日本主播在台灣進場時說出「台灣です」（是台灣）、台灣舉重好手郭婞淳把台灣人民的自信舉起來時，如果李登輝還在，「一定也和我們很多人一樣含着淚水，感動萬分」。

賴清德強調，即使身軀遠離，但精神永在。他感謝李登輝為台灣創造出多元、民主的生命力，把個人的生命跟國家的命運緊緊結合在一起，在台灣關鍵的時刻中，用極大的智慧跟勇氣，才能讓台灣在民主化的路上走得順遂。現在，我們李登輝開創的基礎上，堅定走向一個生為台灣人的幸福驕傲時代，「願台灣越來越有尊嚴，越來越有自信」。

日台協指出，李登輝是位飽讀詩書的賢者，希望這些和李登輝共度了許多光陰的貴重書籍，能夠成為指引眾多讀者們的燈塔，同時也透過閲讀將這份日台間的羈絆傳承下去。（Facebook＠日本台灣交流協會）

另外，日本駐台機構「日本台灣交流協會」也在臉書宣佈，已於7月30日在事務所圖書館設立「李登輝文庫」，感謝「李登輝基金會」提供共計約100本由李登輝收藏的中日文書籍。日台協指出，李登輝是位飽讀詩書的賢者，希望這些和李登輝共度了許多光陰的貴重書籍，能夠成為指引眾多讀者們的燈塔，同時也透過閲讀將這份日台間的羈絆傳承下去。

日台協感性的說，四季更迭，天上人間，一年過去了，「李登輝先生，我們很想念您」，也期盼李登輝繼續引領我們，「讓我們能夠長長久久的維繫這份難能可貴的日台友情」。