台灣看中共百年・六｜百年恩怨　國民黨為何只能「無言」以對？

撰文： 張鈞凱 最後更新日期： 2021-07-01 19:00

中共建黨100周年慶祝大會今朝在北京舉行，台灣陸委會於6月26日再度發出「警告」，籲台灣政府現職或退職人員、一般民眾「不應從事妨害國家安全或利益的活動，也不得參加傷害主權或涉及推動『一國兩制』的活動」。前一次的「警告」則在5月10日，台陸委會的説法是中共建黨百年「藉機對台統戰，呼籲我方人士不應該配合參與」。

若是熟悉當前台灣政治氛圍與生態，便能體會台灣官方喊話的對象，是誕生於中國大陸、從興中會時期起算已有127年黨齡的中國國民黨。

置身事外

對於在中國近代史上長年交手對象的百年黨慶，國民黨至今並沒有任何正式且正面的説法。現任國民黨主席江啟臣當選後，並未如過往慣例，收到來自中共的賀電，已令外界對國共關係頗多聯想。

今年2月，國民黨大陸事務部主管，對於是否要在中共七一黨慶發去賀電，表示「現在這個應該不是一個議題吧！」而被視為國民黨新生代代表人物的台北市議員徐巧芯，此前在一個網路直播節目上表示，中共黨慶對國民黨來説是「非常該死的活動」、「是慶祝我們本來是整個中國的代表，然後現在只剩下在台灣嗎？」她並建議國民黨「最好都不要去」。

民進黨立法院黨團於6月29日召開線上記者會，表示目前所知道中共百年黨慶邀請對象可能有國民黨前任主席等等，呼籲不要落入中國統戰陷阱。（Facebook@民進黨立法院黨團）

近期台灣疫情延燒，台灣政壇的焦點幾乎都放在相關話題，以及由此衍生出來的中美與兩岸博弈，中共百年黨慶的話題在台灣，確實是相對較為輕描淡寫。

包括國民黨在內，最近的涉陸發言，則是不滿於大陸央視「海峽兩岸」節目批評民進黨政府讓台灣淪為「乞丐島」；黨主席江啟臣稱，「如果對岸真心的關心台灣疫情，還不如跟上海復星溝通代理權問題，讓台灣可以儘快取得德國BNT疫苗」——從國民黨中央到地方民意代表的説法，大致就能感受到該黨對於中共百年黨慶的基本態度。

事實上，在國民黨面臨台灣內部選舉政治的成敗時，要將「中國」國民黨改名為「台灣」國民黨的呼聲，始終不絕於耳。在歷經「民主化」與「本土化」雙重體質轉化之後的國民黨，對於中共百年黨會有如上的反應，一點也不令人意外。

救亡圖存

儘管於此，如果説台灣接下來面臨最大的挑戰，在於兩岸的十字路口何去何從，特別是把台灣問題放在「世界百年未有之大變局」的視野之下加以思索，那麼作為台灣內部主要政治力量之一的中國國民黨，不可能永遠在兩岸關係與發展道路的大問題上閉口噤語下去。

國民黨主席江啟臣目前並未對中共百年黨慶有所表態，但先喊話北京處理上海復星公司的BNT疫苗代理問題。（國民黨供圖）

姑且先不論中國近代史起源何時的學術問題，從1840年鴉片戰爭、到1894年馬關割台，再到1919年五四運動，近代中國人所面臨的現實考驗，就是來自於外國勢力、軍閥、地主、政府等等的壓迫；借用北京大學法學院教授強世功的話，從孫中山到毛澤東構建共和國的歷史，就是追求「國家要獨立，人民要解放」，因為「國家獨立個人自由的保證，個人自由是國家獨立的動力」。

在中國這場以庶民為基礎的人民救亡圖存運動，比共產黨年長27歲的國民黨，兩者分別給人民提供了兩條分殊的現代化路徑：一是社會主義，另一則是自由主義。

在國共展開全面內戰以來，兩黨經歷了兩次合作，一次是1924年開始國民黨「聯俄容共」，基礎來自於孫中山晚年左傾的信念，從而把代表兩條路線的歌曲「打倒列強，除軍閥，我們要做主人，齊歡唱」與「工農兵，聯合起來……」同時唱響。但在孫中山過世後，國民黨逐漸質變為蔣介石路線的政黨，兩黨的首次合作，只能在1927年血腥的「清黨」黯然落幕。第二次的合作，則是在民族大義面前，兩黨形成了抗日民族統一戰線。

當抗戰勝利，兩條路線的現代化之爭必然再度浮上台面，由人民與歷史做出最終的選擇。

中國國民黨第一次全國代表大會於1924年1月在廣州召開，大會確立了「聯俄、聯共、扶助農工」的三大政策，重新解釋了三民主義，並標誌着第一次國共合作正式創建。圖為大會情形。（VCG）

革新保台

1949年之後兩岸的分裂與分治，不只是國共內戰遺留下來的結果，同時也是在國際冷戰的框架下，兩岸的兩個政黨分屬於兩大陣營的鬥爭。

其間國共兩黨的交手，體現在1950年韓戰爆發之後，美國軍事力量的介入；體現在國際政治與外交舞台上，「中國代表權」的競逐；體現在各自內部政治運動、文化運動等具有社會性質的意識形態動員——原來誕生於浙江嘉興南湖一艘小船上的邊緣政黨，躍升為中國大陸和國際政治上的新興力量；而原先充滿江浙財閥性格的黨國，則在東南小島上面臨了生死存亡的統治正當性危機。

國民黨在台灣面對着來自海峽彼岸中共的挑戰，也面臨着國際外交上的風雨飄搖，蔣氏父子只能在美國政治、軍事、經濟、思想全方位的支持下，繼續高舉胡適式的「自由主義」大旗，從「漢賊不兩立」往「革新保台」路線跨越過去。台灣中研院學者吳啟訥的研究指出，為了「阻絕北京的統一計劃」，「蔣經國領導的國民黨與自由派人士、本土民族主義者三方終於找到了最大的共同利益」，「成為無法阻擋的趨勢」。

蔣經國至今仍為許多台灣民眾緬懷，但其開啟的「革新保台」路線，也是國民黨走向「民主化」與「本土化」合流的濫觴。（VCG）

分道揚鑣

偏安台灣的生死關頭，促使國民黨在蔣經國時期經歷了一次體質轉變。而李登輝掌權，則是國民黨新體質的進一步深化。

兩蔣為了在台灣打造「反共復國」基地，在意識形態上全面動員，透過教育體制的強制規訓，在台灣人心中建構起「排除大陸」、「排擠本土」的國民黨式中國認同。一刀切式粗暴的認同灌輸，奠下了今天台灣社會撕裂狀態的種子。李登輝繼任總統之後，在選舉政治的情緒激化之下，有了更為絕佳的機會，為了鞏固個人權力，在台灣大搞起省籍對立，讓民眾在虛妄的對立之中，無止境地虛耗下去。

在中共建黨百年之際，不妨回望一下國民黨如何度過自己的「百歲」黨慶。

1994年國民黨建黨100周年，於台北國父紀念館舉行了巨型晚會「飛躍一百」，李登輝以總統兼黨主席的身份參加並致詞。這場「百年」晚會眾星雲集，不只有台灣當紅的「小虎隊」，還有香港「天王」劉德華等人載歌載舞。當時李登輝的談話，強調了「追求國家統一的長遠目標」、「堅守和平統一中國的職志」，但他也表明要「鞏固中華民國在台灣的生存與發展」。往後他在1996年競選總統提出的口號「經營大台灣、創建新中原」，已在國民黨百年黨慶時若隱若現。

1994年國民黨在台灣迎來「百年黨慶」，時任黨主席的李登輝強調：「在追求國家統一的長遠目標下，台灣地區政治民主、經濟繁榮、社會安定的成功經驗，已為全中國未來的發展樹立恢宏的典範。」（Reuters）

國民黨在台灣的「民主化」與「民族主義化」，當同時標榜「國家統一」、又高呼「兩岸特殊國與國關係」的李登輝坐上黨主席大位時，便象徵着與中國和中共的「分手宣言」：國民黨走的民主化與本土化之路，不再作為中國現代化的路線之一，也不再與中共爭取民心、甚至逐鹿中原。

一旦國民黨卸下了中國內涵，便從當年的革命型政黨，轉變為台灣民主政治結構中，與民進黨角逐總統大位的選舉型政黨，並在「中不中、台不台」的惡性輪迴過程中，自我萎縮下去。

跌入邊緣

已故台灣史學者王曉波先生有個論點，他認為台灣被割讓予日本、台灣人展開抗日反殖運動的開始，也是中國民族自救運動的「原點」。那麼，上溯於1894年興中會的國民黨，其原生使命亦是此「中國民族自救運動」的一部分。

國民黨偏安台灣的過程中，逐步將自己從這場運動之中抽身出來，也讓中共透過這100年的鍛鍊，站上了這場運動的制高點。國民黨在馬英九執政時期走上的「兩岸和平發展」階段，也因為自身曖昧模糊的面貌長相、渾沌不清的精神心靈，在黨內買辦與太陽花運動內外雙重夾擊下，再度親手葬送了「中國國民黨」的一線生機。

2005年4月29日15時06分，胡錦濤（右）和連戰（左）的手握在了一起，這是60年來中國共產黨和中國國民黨最高領導人的第一次會見。但「胡連會」開啟的「國共交流」路線，如今在國民黨內遭遇到了新生代的抵制與檢討聲浪。（VCG）

在2020年台灣大選重摔之後，國民黨的自我認同之爭再度燃起，黨內部分年輕世代甚至喊出了宛如歷史倒退的口號「清黨」，也即向國民黨高層的「國共路線」開槍；「一個中國」與「九二共識」不但不是主張台獨的民進黨的絆腳石，竟然成為了國民黨自認的歷史包袱。

如果把兩岸比喻為執政與在野的關係，過去的國民黨曾經是全中國的執政黨，最後被在野的中共逼趕到台灣成了在野黨；如今的民進黨雖主掌台灣大權，但在台海關係上反倒越來越身陷於在野黨角色，而國民黨更是跌入了邊緣中的邊緣位置。

隨着中美博弈政治板塊的激烈碰撞，以及台海問題的尖鋭化，國民黨在兩岸關係的「失語」、在中共百年的「無語」，既反映了這個政黨的本質，也是其所「安身立命」的台灣處境的客觀寫照。