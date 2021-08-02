東京奧運｜羽毛球女單頂尖對決　兩岸球迷直呼緊張「心臟病發作」

本屆東京奧運中國羽毛球隊一掃前一日男子雙打金牌戰慘遭台灣隊伍輕取的陰霾，由「中國一姐」陳雨菲以21:18、19:21、21:18的成績，拍下「台灣球后」戴資穎奪得東奧女子羽毛球單打冠軍。

實力絕佳的兩人，讓這場金牌戰含金量十足，兩岸球迷紛紛在網上直呼「不敢看」、「緊張到要心臟病發作」，精彩程度可見一斑。



這一場比賽對於兩岸隊伍，乃至於兩岸球迷而言，都十分重要。對台灣而言，戴資穎作為本屆「中華台北」代表隊中知名度最高、且榮膺世界球后，台灣民眾對於戴資穎寄予厚望的心境自不待言，且8月1日當天的稍早，台灣先後取得了鞍馬銀牌、高爾夫球銅牌，對於再下一面金牌、錦上添花之情溢於言表。

另一方面，對中國隊而言，這場女子羽毛球單打金牌之戰則有「輸不得」的壓力，中國在2000年奧運羽毛球女單奪冠之後，中國在羽毛球女單項目的制霸程度並不亞於桌球，加上前一日「雙塔」組合李俊慧、劉雨辰在男子雙打決賽表現確實欠佳，面子裏子亟待陳雨菲來個反手定拍。

中國隊羽毛球好手陳雨菲，擊敗「球后」戴資穎，拿下金牌。（微博@奧林匹克運動會）

有別於中國「雙塔」組合李俊慧、劉雨辰在賽後慘遭大陸網民無情批評的景況，台灣社會對於戴資穎「銀」恨東奧，基本報以温暖鼓勵，少有檢討與攻訐的聲浪，反倒是對於三盤表現沉穩的陳雨菲多有讚賞，評其對戴資穎球風瞭如指掌又不太會失誤，贏球風格很有效率。

除了點評兩位選手表現之外，台灣網上對於兩岸羽毛球隊伍的發展也進行了或深或淺的討論。其中，在台灣青年氣候聯盟（TWYCC）擔任理事的王曉朗在Facebook發布數篇針對兩岸羽壇的評論，即吸引了超過6000人次的分享，一夜廣傳。其認為這一場比賽對於兩岸的羽毛球代表隊的意義在於「台灣女單羽毛球的突破」以及「中國女單羽毛球重返榮耀」。

陳雨菲（後）與戴資穎（前）在東奧女子羽毛球單打決賽上演高手對決，賽末點在戴資穎回球失誤掛網中劃下句點，兩名選手各自俯地。（Facebook@戴資穎/ Tai Tzu Ying）

「對於台灣或是戴資穎來說，在里約奧運失利之後，同年年底2016年12月戴資穎就登上了世界球后的寶座，至此就幾乎沒有下來過」，「而對於2000年後羽球女單霸佔世界第一最久的選手，在巔峰的這四年如果沒有拿到奧運金牌的確是有點可惜」。而對於中國羽毛球代表隊來說，這場比賽也非常重要，從2000年奧運羽毛球女單中國奪冠之後，中國在羽毛球女單項目的制霸程度不亞於桌球，如2000年與2004年的金牌銅牌皆由中國取得，2008年、2012年奧運更是金牌銀牌都收至中國麾下。

但王曉朗特別指出，經過7月31日台灣男雙打敗中國男雙奪金之後，這場女子羽毛球單打冠軍賽的意義「又有一點不一樣了」。

東京奧運羽毛球男雙金牌戰，台灣組合王齊麟（後）與李洋（前）雀躍奪下金牌，但他們的對手中國「雙塔」李俊慧、劉雨辰卻因表現不如預期，賽後慘遭大陸網民網暴，甚有輸給台灣「省隊」最是晦氣的情緒。（中央社）

王曉朗指出，對戴資穎來說，她不再是台灣的唯一希望，也不再有代表台灣羽毛球隊要取得第一面金牌的壓力，「已經不需要為台灣而戰，而是純粹為自己球后地位而戰」。反觀中國羽毛球隊的情況，王曉朗則認為「陳雨菲很清楚在她2017年踏入羽壇成為中國一姐的那一刻，她就揹負着13億人想要把這個中國傳統強項羽球女單金牌拿回來的壓力」；「平常的公開賽還算是為自己而戰，這是為國家而戰，還要為一大堆的一日球迷而戰，壓力可想而知」。

王曉朗特別提及前一日中國羽毛球男雙取下銀牌之後，大陸網民排山倒海的漫罵，認為目前中國大陸民間「戰狼化的一日愛國粉絲」會帶給中國運動球員比以前的壓力還要更大。王曉朗語帶心疼稱，「絕對不能連續兩天輸給台灣」的壓力之大，很難想像陳雨菲是怎麼面對？