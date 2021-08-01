東京奧運｜羽毛球敗給台灣　陸選手遭痛批「夢遊」反獲台網民聲援

7月31日，被網友稱為「麟洋配」的中華台北隊男雙組合王齊麟與李洋擊敗有「中國雙塔」之稱的劉雨辰、李俊慧，寫下歷史紀錄。對於中國隊被打敗，許多內地網友抨擊兩人「打得像夢遊」「這不是決賽該有的氣勢」，批評「國家隊居然輸給省隊」。但也有內地網友緩頰「銀牌也很不錯了」，「金牌、銀牌都是中國包辦」。對於中國選手被出征一事，許多台灣網友提到，「選手已經很努力了，為何要被出征」為奪下銀牌的「中國雙塔」叫屈。

中華台北組合李洋及王齊麟歷史性贏得奧運男雙金牌。（路透社）

東京奧運羽球男子雙打金牌戰，中華台北隊對戰中國隊，「麟洋」組合拿下兩局大勝中國「雙塔」，中華台北隊在羽毛球男雙首面獎牌就是金牌，賽後內地網友在微博一片批評之聲：「打得什麼東西」「男子娘化、打得一蹋糊塗」」「誰都可以輸，但不能輸給中國台灣」「國家隊竟然拚不過省隊」，更有網友更質疑央視轉播員為何要說中華台北隊「好球」。中華台北隊在羽毛球男雙首面獎牌就是金牌，中國隊則無緣在羽球男雙項目的三連冠。

7月31日中國羽毛球男雙金牌戰，第一局上半局中國隊曾短暫領先，但隨後李洋、王齊麟追上，「麟洋配」首局以21：18的比分獲勝。第二局「麟洋」則幾乎壓制「中國雙塔」李俊慧、劉雨辰，曾一度領先達11分，雙塔亦有明顯失誤，最終整場賽事僅耗時34分鐘，「麟洋配」以直落二取得勝利。

「中國雙塔」組合成員李俊慧賽後在微博發文致歉，表示「對不起，我們盡力了」，「還是要感謝偉大的祖國，感謝教練組以及付出努力的幕後人員，讓大家失望了。」最後並祝賀「我們中國的台北隊奪金」。但疑似因網友大量惡評出征，現已刪除文章。但也有部分網友替他們打氣，認為他們已經「盡力了」，也有網友稱「中國隊包下金銀牌，不該慶祝嗎？」



此外，央視在轉播該場賽事時未播放後面的頒獎典禮。此前，關於「中華台北隊」獲勝的話，該播什麼歌曾引發討論?事實上，奧運播放的是中華奧林匹克委員會會歌，以「中華民國國旗歌」為歌譜，歌詞則重新填過。（點擊閱讀全文）

對於中國雙塔被出征的情況，台灣網友則紛紛替選手感到不值。網友提到，「奪銀牌難道不值得開心嗎?」「輸球還要被網友罵，太可憐了」「選手的腹肌蠻好看的」為運動員叫屈。今（8月1日）女子羽球單打冠軍戰，中華台北隊戴資穎將對戰中國隊的陳雨菲，台灣論壇批踢踢也開始有網友討論「陳雨菲」若落敗會不會遭抨擊。

此前，在女子羽球單打項目八強賽泰國選手依瑟儂（Ratchanok Intanon）跟中華台北隊的戴資穎激戰三回合，最終落敗。許多台灣網友也衝去她的IG帳號打氣，稱「被妳的努力圈粉」「非常精彩的一場比賽」「加油!期待下次的比賽。」