江啟臣追擊台製「高端疫苗」　稱尊重朱立倫參選黨主席意願

在台灣，前台北市長郝龍斌周一（2日）協同前衛生署長楊志良、 國民黨考紀會主委葉慶元，召開記者會宣示共同向台北高等行政法院遞狀，聲請撤銷高端疫苗緊急授權（EUA）處分。

國民黨主席江啟臣日前率國民黨立院黨團幹部，赴台北地檢署告發陳時中等人。國民黨於2日下午針對衛福部及食藥署核准高端疫苗緊急授權之事，對於衛福部部長陳時中及食藥署署長吳秀梅提刑事告發補充理由狀。



江啟臣表示，感謝郝龍斌、楊志良勇敢站出來，協助台灣人民向法院聲請停止執行，要求法院暫停衛福部對於高端疫苗的緊急授權。健康安全是人民最基本的保障，不該被如此廉價出賣。高端疫苗到目前為止都還沒有完成第2期的試驗，民進黨政府就急急忙忙地和高端公司簽約，花費40.3億元（新台幣．下同．約合11.2億港元）採購500萬劑「效果未明」的疫苗，這樣明目張膽的行為，在國民黨執政時期是不可能發生的。

前台北市長郝龍斌8月2日偕前衛生署長楊志良、國民黨考紀會主委葉慶元召開記者會。 （吳逸攝）

國民黨表示，本次國民黨補充告發理由，主要針對陳時中於2021年5月與高端公司簽署40.3億元之採購契約時，明知高端疫苗尚在研發階段，與莫德納、AZ、輝瑞（BNT）及強生等經歐盟、美國、日本等國認證之疫苗不同，短期之間無法取得相關國家之製造、輸入許可，縱日後取得台灣緊急授權而得以製造、施打，接種高端疫苗之民眾亦無法前往相關國家探親、旅遊、留學、公務訪問或從事商務活動。

另，陳時中及吳秀梅明知高端疫苗產品不良率高達82%，且已無緊急情事，仍給予「高端新冠肺炎疫苗」緊急授權。陳時中及負責審核藥品緊急授權業務之食藥署署長吳秀梅7月中旬，一方面公開宣稱台灣業已取得600餘萬劑疫苗，已無接受民間捐贈疫苗之急迫性，甚至持續拒絕佛光山、慈濟基金會、告發人及地方政府自行採購或捐贈疫苗予台灣政府，卻又在已無疫苗取得緊急性之情況下，涉及透過更換審查委員之方式，給予無法確定安全性、有效性，產品良率的高端疫苗緊急授權，以確保高端公司得以履行上揭疫苗採購契約，進而取得40.3億元暴利，顯有圖利高端公司獲得不法利益之意圖，並該當《貪污治罪條例》第6條第1項第4款之特別圖利罪。

對朱立倫宣布參選國民黨主席，江啟臣簡短回應，黨主席選舉是例行的黨內民主程序，他尊重任何願意出來參選為黨承擔的黨員，也正面看待黨內選舉的良性競爭。（國民黨提供）

國民黨表示，7月20日已向台北地檢署告發衛福部部長陳時中以及食藥署署長吳秀梅涉嫌圖利，此次補充告發理由，事涉國民健康以及疫情防治，希望地檢署儘快予以偵辦，並保全證據，以免民進黨以惡劣手段卸責。也期待行政法院能支持郝龍斌以及楊志良的訴求，在高端疫苗的有效性及安全性獲得嚴謹科學證據的檢驗及國際認證之前，不要對民眾施打，以免造成公共衛生以及民眾健康的危害。

此外，針對國民黨前主席朱立倫宣佈參選國民黨主席，江啟臣僅簡短回應，黨主席選舉是例行的黨內民主程序，他尊重任何願意出來參選為黨承擔的黨員，也正面看待黨內選舉的良性競爭。