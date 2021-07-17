國民黨評台灣疫苗　稱民進黨嚴重自我矛盾雙重標準

台積電張忠謀董事長代表蔡英文總統出席亞太經合會會議（APEC）「非正式領袖閉門會議」，提及台灣整體疫苗接種率依舊偏低、台灣需要盡快獲取更多的疫苗。國民黨認為，近來民進黨政府透過大內宣營造台灣疫苗已足夠的假象，不積極協助包括國民黨若干執政縣市在內的地方與民間組織購買疫苗，但又在APEC中說疫苗不足，根本是嚴重的自我矛盾、雙重標準。



國民黨表示，對於真正願伸出援手以舒緩台灣疫苗困境的國家與組織，台灣人均應給予誠摯的感謝。

但國民黨要三問蔡英文，如果台灣疫苗的數量如民進黨政府官員所說已經足夠：一、為何現在還是有非常多的民眾，只能望疫苗興嘆，不知何年何月才能接種，而且還發生多起因為疫苗不足所導致的爭打排序爭議？二、身為領袖代表的張董事長為何還需要在APEC這等國際場合大聲疾呼請求協助？三、台外交部為何不立即對國際宣布台灣已不再需要疫苗捐贈？

國民黨主席江啟臣，痛批民進黨政府的疫苗政策反覆不定且自我矛盾又雙重標準。（中央社）

國民黨另表示，最近蘇貞昌、陳時中、羅秉成等，不斷誇稱台灣疫苗已足夠，或以軟釘子或冷嘲熱諷回應部分地方與民間組織的努力，而且江啟臣主席聯合南投、雲林、花蓮、台東四縣市首長，為購買德國BNT疫苗欲請見蔡英文，卻被台灣總統府打官腔以及被民進黨政治攻訐，在在顯示民進黨已大膽到不去掩蓋政治凌駕人命的算計。

國民黨指出，民進黨政府對於民間團體的各種疫苗自救之舉，例如永齡基金會／台積電、佛光山、孫文學校、慈濟、工商協進會等等，一開始施加以技術性阻撓，直到民怨沸騰灣，在強大的輿論壓力下，蔡英文才被迫低頭，勉為其難讓步，民眾已了然於胸。目前，國民黨四縣市的疫苗洽購也仍在與中央政府交涉中，令人遺憾。

國民黨痛批民進黨政府，又要代表台灣參加APEC領袖會議的張忠謀，在會議上提及台灣缺乏疫苗等問題，自我矛盾且戳破民進黨內宣疫苗足夠的謊言。（中央社）

國民黨正告民進黨及其政府，不要再做疫苗收割機，明明在疫苗政策上缺乏超前部署，可為而不為，現在看到民間出錢出力購買國外疫苗、外國捐贈台灣疫苗後，竟紛紛出面接收成果；若放任此種務虛、自滿、造神、極端缺乏反省能力的政府繼續諮意妄為，類此亂象將更為荒腔走板。

最後，國民黨強調，民進黨政府連疫苗到底夠不夠都說不清楚，也不讓國民黨立院黨團提案成立的疫苗採購調閲小組開會檢視相關資訊，又不斷雙標且傲慢無能，根本不值得台灣民眾的期待與託付。

對於國民黨的指控，民進黨發言人、台北市議員簡舒培表達不滿。她指出，「台灣這波疫情發生至今，江啟臣領導國民黨一系列走鐘行徑，把謾駡、抹黑、攻擊、作秀當成監督，『只作秀不做事』令人遺憾。」

對於國民黨的指控，民進黨發言人、臺北市議員簡舒培出面駁斥。（Facebook @ 簡舒培）

她進一步表示，面對當前全球疫苗供應短缺，江啟臣又把「買疫苗當作買聲量」，面對德國外長和議員提到中國大陸政治干預疫苗採購卻悶聲不響。江啟臣應該也沒料到，國民黨十四個執政縣市有十二個不跟他的採購團，甚至遭到台東、南投縣政府打臉退出江啟臣發起的採購團。她認為，江啟臣為了自己主席選舉「以疫謀亂」，很顯然地並不受自家人所認同。

此外，江啟臣所帶領的國民黨迄今不斷帶頭恐嚇人民、釋放不實謠言，拖累疫苗施打率，所謂「AZ疫苗是催命符」的說法迄今沒向國人道歉說明。她表示，現在連國民黨執政的花蓮縣衛生局長朱家祥，都呼籲「趕快打AZ疫苗，能保護自己，還有寬廣的未來」，鼓勵台人儘快施打疫苗，可說是狠狠打臉了江啟臣和國民黨。當全台上下都在積極施打疫苗的同時，疫苗剩餘率最多的前五名都是國民黨的執政縣市。江啟臣主席不思督促國民黨執政縣市把手上的疫苗趕快打滿打好，卻每天只會放話作秀做好做滿。

簡舒培說，「我們要再次呼籲江啟臣主席，好好督促國民黨縣市長認真施打疫苗，儘快提升接種率，少一點政治操作，多一點防疫工作，這才是正道，也比較不會被自己人打臉。」