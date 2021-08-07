民調：僅29%台灣人認同有義務幫助香港人　支持不等同願分享資源

美國《外交政策》雜誌日前刊登一份民調分析文章，內容與台灣人對香港人態度有關。

文章發現，有6成受訪台灣人支持香港反修例運動，其中更以年輕人及民進黨支持者為主。不過，對於是否應對香港人提出實質幫助時，受訪者看法分歧，並且只有29%的人認為台灣是有義務提供幫助。



文章稱，對於台灣是否有義務幫助香港人，受訪台灣人幾乎沒有一致意見。有29%的人同意台灣有義務提供幫助，33%的人不同意，其餘近40%人則感覺矛盾。但另一方面，受訪民進黨支持者，就有40%的人認為台灣是有義務提供幫助。但文章同時提到一點，即使在民進黨的支持者中，大多數人也不認為援助屬於義務。

文章分析，台灣人對幫助香港人的看法分歧，一方面是台灣人對香港人與大陸對抗感到同情，因為對抗大陸本身就是台灣人所認同。但這種支持，並不等同希望與香港人分享資源，或有個人情感上的連結，兩者本質上有所不同。事實上，受訪台灣人在支持香港人移民台灣的民調中，最大比例的答案是矛盾，有42%，其次才是支持的36%，反對則有23%。

文章認為，原因可能是台灣人雖然對香港人總體上是同情，但亦會擔心大量移民會影響自身利益。在經濟上，台灣人會認為整個台灣都可以從香港移民中受益。但作為個人，可能會覺得香港移民或會損害其經濟競爭潛力。以房地產市場為例，香港移民可能會推高當地樓價，因此只有25%的受訪者支持香港人在台灣置業。此外，有部分受訪者會將大規模香港移民視為潛在安全威脅，可能會出現來自大陸的滲透和虛假資訊，甚至覺得大陸可能會在香港移民中安插特工。