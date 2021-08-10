蔡英文會見AIT新任處長孫曉雅　感謝美國堅定相挺望持續深化合作

台灣總統蔡英文在周二（10日）會見美國在台協會（AIT）新任處長孫曉雅（Sandra Oudkirk）。

總統府新聞稿指出，這幾年來台美關係持續有許多關鍵性的進展，蔡英文感謝美國對台灣的堅定相挺，希望雙方在既有的深厚基礎上，持續深化「真朋友、真進展」的合作伙伴關係，期待孫曉雅發揮創意，攜手使台美關係更上層樓。



蔡英文日會見AIT新任處長孫曉雅，她表示，希望雙方在既有的深厚基礎上，持續深化「真朋友、真進展」的合作伙伴關係。（台灣總統府）

蔡英文在致辭時表示，上個月，孫曉雅抵達台灣的時候，戴着印有「HELLO TAIWAN」的口罩，這個口罩來自台灣駐美代表蕭美琴，也是台灣僑胞推廣國民外交的創作和努力。蔡英文稱感謝孫曉雅幫助推廣，相信台灣海外鄉親一定很高興。蔡英文更大讚孫曉雅是相當資深的外交官，也是台灣的老朋友，在90年代就曾經派駐台灣，也見證了台灣很多重要的轉變。

蔡英文指，這幾年來，台美關係持續有許多關鍵性的進展，也共同對抗疫情挑戰，「在逆境中願意互相協助的朋友，就是真正的朋友。」例如在安全方面，拜登（Joe Biden）政府首度宣布對台軍售，蔡英文感謝美國的支持，也希望雙方攜手努力，共同維護印太區域的和平及穩定。蔡英文表示，期待未來台美雙方在更多新興議題，包括對於氣候變遷的因應，也能展開更多的合作。

孫曉雅抵達台灣桃園機場時，帶着「HELLO TAIWAN」字樣的口罩。（中央社）

孫曉雅就稱非常高興及榮幸能夠以AIT新任處長的身分回到台灣，她直言台美關係正處於巔峰狀態，是史上最佳，希望未來能與蔡英文及其團隊共同合作，在各領域強化並拓展台美關係，向前邁進。