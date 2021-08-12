立陶宛事件｜台外交部：持續加強各領域交流跟合作　感謝美歐聲援

台外交部長吳釗燮日前宣佈將在立陶宛設立「台灣代表處」，此事引發北京的高度不滿。中國大陸外交部宣佈召回立陶宛駐使，亦同步要求立陶宛駐中國大使返國。

台灣外交部發言人歐江安8月12日表示，未來台灣密切關注事情的後續發展。對於立陶宛捍衛國家尊嚴以及自由理念堅定意志令人敬佩，立陶宛是台灣理念相近的友好夥伴，雙方在自由民主人權等普世價值基礎上，持續加強各領域交流跟合作，台灣跟立陶宛相互設立代表機構，主要目的是拓展經貿科技文化教育等互惠互利合作。



台外交部長吳釗燮日前宣佈將在立陶宛設立「台灣代表處」，此事引發北京的高度不滿。中國外交部宣佈召回立陶宛駐使，亦同步要求立陶宛駐中國大使返國。台灣外交部發言人歐江安當地時間8月12日表示，未來台灣密切關注事情的後續發展。美方也在此事聲援立陶宛。 （截自YouTube @ 中華民國外交部）

歐江安特別感謝美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）在例行記者會上回應，美方跟立陶宛站在一起，譴責中國的報復行為，重申美國支持歐洲夥伴以及盟友跟台灣發展互惠關係，力抗中國威迫行徑。

歐江安表示，普萊斯進一步提出台灣是公衛以及先進製造、民主治理領域的全球領袖，國際社會都受惠跟台灣往來，包括美國在內。台灣外交部對美國發言表示誠摯歡迎，並且感謝拜登（Joe Biden）政府能夠持續力挺台灣，公開支持台灣跟立陶宛互設代表處。

至於歐盟對外事務部（EEAS）發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）向台媒中央社表示，歐盟承認中華人民共和國代表中國政府，但同時歐盟也有興趣與台灣進一步深化關係，因此歐盟在台北設有歐洲經貿辦事處。歐盟不認為在台灣或是台灣前來歐洲設處違反歐盟一個中國政策。

歐江安對此則說，不論是歐盟、美國國務院、立陶宛政要以及歐洲媒體，紛紛發言表達對於立陶宛跟台灣拓展互惠關係公開堅定的支持，台灣外交部表示由衷的感謝，將持續推動跟與所有理念相近國家和友好夥伴發展實質友好關係，增進彼此互惠跟交流。