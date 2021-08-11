中國召回駐立陶宛大使　歐盟：與台灣互設處不違反歐盟的一中政策

立陶宛政府同意與台灣互設代表處，此舉讓立陶宛與中國的外交關係泛起波瀾。中國外交部宣布召回駐立陶宛大使，同時也要求立陶宛召回駐中國大使。

對於中國的警告，立陶宛外交部僅回覆稱遺憾，歐盟亦間接相挺，表明不認為會違反歐盟的一個中國政策。



大陸外交部8月10日宣佈召回駐立陶宛大使，以表達對該國近期在台灣問題上違反一中原則的反對。圖為大陸外交部發言人趙立堅。（Twitter＠趙立堅）

根據中國外交部說法，立陶宛允許台灣以「台灣」名義設立代表處，公然違背中立兩國建交精神，嚴重損害中國主權和領土完整。立陶宛外交部遂於其後發表聲明表示遺憾，同時重申立陶宛政府與台灣發展互惠關係的決心。立陶宛國會議員莎卡莉恩內（Dovilė Šakalienė）有在社交平台上回擊中國，「對於決定讓台灣在維爾紐斯開設代表處，我們並不感到抱歉」，還特地標註「#Taiwan #Lithuania♥」。

立陶宛國會議員莎卡莉恩內推特發文回擊北京，她還特別標記台灣與立陶宛，並使用愛心符號。（Twitter@Dovilė Šakalienė）

對於立陶宛與中國的外交關係因台灣問題出現緊張，歐盟對外事務部（EEAS）發言人馬斯拉里（Nabila Massrali）表示，歐盟方面不認為在台灣設處或是台灣到歐洲設處，是一件違反「一個中國」政策的舉動，畢竟這與大使館或領事館的意義不同，就像歐盟雖承認中共代表中國政府，但歐方也有興趣與台灣深化關係，故在台北設有歐洲經貿辦事處。

馬斯拉里指出，歐盟的「一中政策」與中國的「一中原則」不同，歐盟強調與台灣在經貿關係、科學、教育與文化等各種領域發展更緊密的關係與合作。但馬斯拉里也不諱言，雖然這基本上是中國和立陶宛的雙邊問題，但中國與歐盟成員國的關係變差也會程度影響歐中整體關係，歐盟對中國的決定也表示遺憾，未來會密切關注事件如何發展。