多名台灣人因攜檳榔入境土耳其被捕　台外交部：將持續交涉

由於土耳其認定檳榔所含的檳榔鹼為毒品，導致日前有台灣民眾因攜帶檳榔入境而被土方逮捕。台灣外交部周五（13日）晚上表示，台駐土代表處知悉事件後立即提供必要協助，並將持續與土方交涉，確保案件依人道及公平原則處理。



大陸駐伊斯坦堡總領事館官網周四（12日）曾發布通知，指多名中國公民近期在乘坐不同航班入境土耳其時，因攜帶檳榔被捕，並提到「包括台灣同胞」。

土耳其認定檳榔所含的檳榔鹼為毒品。（中央社）

對此台外交部發言人歐江安證實，當局自今年3月就陸續接獲駐土代表處回報數宗台灣人因攜帶過量檳榔入境，違反當地法令，而遭到當地司法機關羈押的案件。她續指，駐土代表處獲知後已立即積極與涉案台灣人取得聯繫了解情況，並提供必要協助，同時洽請土方尊重涉案人士權益，給予公平對待。而土方也有向當事人提供義務辯護律師及傳譯協助。

歐江安進一步指，駐土代表處曾向土方主管單位申請領事探視遭押的台灣人，但目前看守所因應疫情暫不能開放探視，相關案件已進入司法程序。她最後表示，外交部及駐土代表處將繼續透過管道掌握涉案人士在押情形及案件進展，外交部並已指示駐處持續與土方交涉，確保案件依人道精神及公平原則處理，並隨時提供境內相關單位、涉案人士及家屬必要協助。同時，外交部已公告提醒民眾赴土商旅切勿攜檳榔入境，以免觸法。