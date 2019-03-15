口腔學專家：若不限制檳榔　20年全國將有500萬人患口腔癌

早前，檳榔產銷大省湖南發出禁令，要求檳榔企業在今日（15日）起全面停止廣告宣傳。 雖然檳榔被世界衛生組織列為一類致癌物，但在此之前其健康風險一直廣泛被人忽視。有口腔學家表示，檳榔致癌風險極高，若不限制，20年將有500萬人患口腔癌。

有口腔學專家表示，檳榔被列為一類致癌物，但許多人對此不以為然。（視覺中國）

檳榔致癌性長期為人忽視

據《武漢晚報》報道，口腔癌專家、美國伊利諾伊州芝加哥大學終身教授陶霖對湖南等地的口腔癌發病情況有近12年的詳細研究。

陶霖表示，嗜好嚼檳榔的人最常見的癌前病變就是口腔粘膜下纖維化，主要症狀是口腔軟組織變硬，口難開、舌難伸；這類人若是慣用左側咀嚼，則只有左側發生口腔癌，反之亦然。「現代醫療水平還不能治癒所有癌症，特別是口腔癌，」他說。

流行病學調查表明，嚼食檳榔者患口腔癌的風險為不嚼者的28倍，若加上吸煙，風險為一般人的123倍。

檳榔銷售的範圍已遠超海南、台灣等產地，內地各省市都隨處可見販賣檳榔的商店。（視覺中國）

10年將進入口腔癌增長高峰期

陶霖認為，檳榔的普及地區已遠超海南、台灣等產地，甚至北京的大街小巷都有賣檳榔的。他援引調查數據，指當前全國約有1億人吃檳榔。根據計算，大約10年後，口腔癌的增長速度將進入高峰期，即每年大約25萬人患上口腔癌；20年後累計將超過500萬人。

他指出，廈門市政府曾於1994年頒布的禁令：不但禁止檳榔生產和銷售，還禁止食用，違者處以巨額罰款，十分有效。廈門的禁令應推廣至全國，以保護人民群眾的口腔健康。