阿富汗局勢｜民進黨鄭運鵬：台灣靠自主防衛　有周邊國家支持

阿富汗政府軍兵敗如山倒，民兵組織塔利班8月15日正式進入首都喀布爾（Kabul），即將接掌政權。民進黨立委鄭運鵬8月16日評論表示，台灣跟阿富汗本質上有四點不同，但同樣有「國家內部的認同問題」。

鄭運鵬在Facebook表示，國民黨人看到美軍撤離阿富汗後，政權垮台，就拿來警告台灣不能和美國太接近、甚至嘲諷台灣一定會被中國武統，他雖不是國際關係專家，不過，至少有幾點是本質上不同的。



2021年8月15日星期日，當美國黑鷹軍用直升機飛越阿富汗喀布爾市時，部署了反導彈誘餌彈。塔利班戰士於周日進入阿富汗首都郊區，並表示他們正在等待「和平轉移」 」在承諾不會用武力奪取這座城市之後，但在不確定性中驚慌失措的工人逃離了政府辦公室，直升機降落在美國大使館。(AP Photo/Rahmat Gul)

一是美軍並沒有進駐台灣，所以沒有美軍撤離這件事。二是台灣國防靠的是「國軍自主防衛、向美國等盟邦進行先進軍購與合作」。三是阿富汗有長期地緣政治上的衝突，周邊國家和民族對宗教、國際陣營的選擇不盡相同，未必都是支持美國，但是台灣的周邊國家，沒有支持台灣被中國併吞的，只是敢不敢表態、如何表態的問題而已。

鄭運鵬接着說，國民黨對民進黨的國防、兩岸路線長期都是矛盾定位，其實是國民黨自己已經不知道如何處理中國威脅。每到選舉就扣帽子民進黨都打中國恐嚇牌，現在竟然是講民進黨告訴台灣民眾「中國不會打過來」；每次對美軍購都反對，卻又威脅中國一定會武力犯台。

不過鄭運鵬也坦言，台灣跟阿富汗有一點是相同的，就是「就是國家內部的認同問題」，他沒辦法比較哪邊比較嚴重，但是，很明顯的就是國民黨採取投降主義，「只要彎腰低頭叫爸爸，承認我要統一，中國就不會打過來」，顯然這七十年來，國民黨不是被中共騙不夠多，而是被虐出斯德哥爾摩症候群症狀了。