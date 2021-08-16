阿富汗局勢｜塔利班進首都　當地中國人：昨天還聽說政府軍能守住

阿富汗塔利班周日（15日）攻進首都喀布爾，總統加尼（Ashraf Ghani）已離國逃亡。當地中國人小冉（化名）接受內地傳媒訪問時表示，員工群組前一天還有人表示「相信政府軍一定能守住喀布爾」。

小冉表示，喀布爾的機場已經被美軍接管，英美軍隊和盟國人員優先撤離，當地阿富汗人也無法逃到國外。



駐喀布爾某國際組織從事安全相關工作的小冉，15日接受澎湃新聞專訪。他表示，以前街上有許多檢查站，「現在所有的檢查站都已經撤銷掉了，也看不到軍警。」「我們從昨天（8月14日）開始就已經不准出門了，全部待在房間裏面，營地已經封鎖了。」

小冉表示沒有看到當地人囤購物資的現象，「我們的員工都不知道這回事，大家都沒有猜到（塔利班來得這麼快）。」

圖為8月15日，喀布爾伊朗大使館外擠滿人群，等候簽證。（Reuters）

「昨天我們的員工群中還在說，相信政府軍一定能守住喀布爾，然後今天（8月15日）大家就在討論要怎麼離開喀布爾的事了。」小冉表示，目前喀布爾的機場已經被美軍接管，英美軍隊和盟國人員優先撤離，當地阿富汗人也無法逃到國外。「他們可能會開車離開，往南邊或是北邊走，回鄉下去的也有。」

「是否對塔利班有恐懼，已經不是人民所考慮的問題了。能跑的人早就跑了，跑不掉的人就是跑不掉，他們更多是很難左右自己命運的人。」小冉說道，「對於我們的員工來說，你說他能跑嗎？他可能也會真的怕，還有一些普什圖員工無所謂，因為各個民族的觀點和看法是不一樣的。」

小冉看來，目前的局勢總體來說還比較穩定有序：「阿富汗的局勢是暫緩平靜的，因為畢竟美軍還在機場，差不多兩三千的美軍士兵還沒走。雖然早上8點的時候機場附近發生交火，但是沒有太大，一天都比較平靜。」

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小冉稱，自己所在機構目前已處於最高戒備狀態，但他們所擔憂的並非塔利班，而是在塔利班佔領喀布爾之後發生的暴亂和搶劫事件：「現在塔利班剛剛進城，街面上也是看不到警察的，所以不知道怎麼處理這個情況，我估計如果塔利班不趕緊接管的話，就會出事。」

另外，官方媒體《環球網》也訪問當地一名中國人張先生。張先生表示，不知道新的塔利班政權會不會回到上世紀那種執政方式，但現在的塔利班「表現得還是比較開明的，做了很多改變」，包括允許女性不用強制裹頭巾，同時也允許一些女性接受教育，「但是以後究竟會怎麼樣誰也不知道」。

張先生認為，這次的變化其實並沒有給他帶來太大震撼，「因為我們心里知道遲早有一天會發生的，遲早有一天塔利班會來，只是日期的問題，唯一沒想到就是這個政權垮台就在今日。沒想到這麼快」。