塔利班入城｜民進黨王定宇：阿富汗貪腐吃掉美援　台灣安全靠自己

阿富汗政權更替，塔利班捲土重來，民進黨立委王定宇當地時間8月16日在Facebook發表長文，指阿富汗給台灣的借鏡是，「國家存續要靠自己的實力而非只靠外國的支持，保持台灣活力充沛的民主，台灣是國際舞台的一份子而非『一中』的內政」。



8月15日，美國直升機在美國駐阿富汗大使館上空盤旋。（AP）

王定宇拋出一個疑問，至今20年，號稱美軍海外最長的戰爭，為何在美軍撤出短短的幾個月，阿富汗政府潰不成軍？只因為美軍撤出嗎？美軍在過去20年確實是支撐阿富汗政府的主要力量，然而每年耗費美國納稅人40億美金，至今至少支出740億美金，支撐編制30萬政府軍對上7萬塔利班軍，政府軍擁有美規裝備也優於塔利班，為什麼會一戰就敗、不戰而降、集體逃亡他國？

他認為，「貪污腐敗」是這些問題的答案，例如阿富汗軍隊至少有三分之一是「空缺」，軍方高層吃空缺，甚至連軍餉、軍糧、物資都被污走，有基層的軍隊連糧食都沒有或是隻有數量不夠的馬鈴薯。這樣的腐敗情形，在阿富汗政府普遍存在，當然會失去民心、失去軍心，所以美軍撤軍看來是阿富汗政府垮台的最後一根稻草，但是阿富汗政府的腐敗才是真正的病因，其他還有像美援基礎建設的預算，一樣被貪污吃掉了。

王定宇接着回顧，2011年5月，美國海豹突擊隊在巴基斯坦阿伯塔巴德一處院舍擊斃了賓拉登，美國政府追查911元兇算是有個交代。2014年12月31日奧巴馬（Barack Obama）政府結束在阿富汗的主要作戰任務，過渡到培訓和協助阿富汗安全部隊。2018年以來，特朗普（DonaldTrump）政府與塔利班持續進行談判，導致正式談判將阿富汗政府排除在外。

2021年8月15日星期日，阿富汗總統阿什拉夫·加尼 (Ashraf Ghani) 在阿富汗喀布爾逃離該國後，塔利班戰士控制了阿富汗總統府。(AP Photo/Zabi Karimi)

2020年2月，特朗普政府與塔利班簽署了一項協議，要求所有美軍在2021年5月1日之前撤離阿富汗。塔利班承諾與基地組織和伊斯蘭國在阿富汗的分支等恐怖組織斷絕關係，減少暴力活動，並與美國支持的阿富汗政府談判。協議簽署後，塔利班停止了對美國軍隊的攻擊，也避免了在阿富汗城市進行重大恐怖襲擊。美國減少了對政府軍的空中支持，一般只在阿富汗軍隊有被擊潰危險的情況下才提供支援。

之後的2021年4月，拜登（Joe Biden）政府宣佈美國撤軍後，北約表示其在阿富汗的7,000名士兵將與美國協調撤軍。2021年7月，阿富汗政府和塔利班在卡達杜哈恢復談判，但開始後便一直停滯不前。

王定宇強調，看這個時間序，阿富汗政府垮台很快是沒錯，但是阿富汗的應變時間至少自2018年開始，阿富汗沒有把握住這重要的三年。

王定宇說，台灣國家的安全和未來是靠自己，國際氛圍有利或盟友幫忙，是外加正向因素，不能當作唯一生命線，如果這是阿富汗給台灣的一課，台灣當然該記取，而台灣事實上並沒有陷入唯一依靠外援才能生存的困境。