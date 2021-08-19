阿富汗局勢｜疑美論甚囂塵上　台外交部：華府對台承諾堅若磐石

美國總統拜登（Joe Biden）日前宣佈8月底前將自阿富汗撤軍，結束長達20年阿富汗戰爭。不過，阿富汗局勢急劇惡化，阿富汗幾乎全境盡入塔利班之手，阿富汗總統甘尼（Ashraf Ghani）出逃阿富汗。



西方媒體大量放送阿富汗難民出逃畫面，阿富汗難民隻手搭在美國軍機外圍，最終力竭墜地身亡的那一幕令人心碎。由此重傷美國「世界警察」與頂級霸權的形象。彼時「疑美論」盛行，擔心台灣、以色列等美國盟友也將遭遺棄。

阿富汗局勢急劇惡化引發「疑美論」，美國白宮國安顧問蘇利文出面表示，美國也相信自己對台灣、以色列的承諾，一如既往堅實，並強調阿富汗和台灣兩者情況不同。台外交部發言人歐江安8月19日則說，美國對台承諾堅若磐石。 （截自YouTube @ 中華民國外交部）

面對相關質疑，美國白宮國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）8月17日上火線表示，美國為阿富汗奉獻20年血淚與資源，提供一切所需訓練及裝備，讓他們能夠起身為自己而戰。美國要在某個時間點告訴阿富汗人民，「你們必須起身捍衛自己」。美國相信自己對盟友夥伴的承諾「神聖不可侵犯」（sacrosanct），且一向是如此。

「疑美論」暗指美國也將自有駐軍的地方撤出，如韓國、歐洲等，蘇利文駁斥，拜登沒有從韓國或歐洲撤軍的想法，美軍長年進駐面臨的不是內戰，而是要保護盟友，對抗潛在外來敵人，這與阿富汗情況有根本上差異。他更說，美國也相信自己對台灣、以色列的承諾，一如既往堅實，並強調阿富汗和台灣兩者情況不同。

對於蘇利文的說法，台灣外交部發言人歐江安8月19日表示，對於美國政府重申堅定支持，台灣表達由衷感謝，美國拜登政府上任後多次強調對台承諾「堅若磐石」（rock-solid），美方以具體行動力挺台灣，台灣政府將堅定不移持續自我提升防衛力量，捍衛國家與國民的生命、財產以及引以為傲的自由民主生活方式。也持續透過美台不斷合作、區域夥伴深化合作，維護台海和平穩定，致力印太區域長遠和平、穩定跟繁榮。