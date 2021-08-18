阿富汗局勢｜新華社評「喀布爾時刻」　力數拜登政府三重失敗

美國從阿富汗撤軍，塔利班迅速反攻，一周之內拿下首都喀布爾，佔據總統府並宣布建國，美國二十年努力毀於一旦。官媒新華社發表評論文章，力數美國政府錯誤行徑，指出「喀布爾時刻」凸顯拜登（Joe Biden）政府三重失敗。



數百名阿富汗人追着美軍C-17運輸機跑，現場極度混亂（請點擊圖集瀏覽）：

8月17日，新華社發文稱，美國總統拜登8月16日承認阿富汗局勢惡化快於美方預期，但他更多地將責任推給阿富汗政府和美國上屆政府，堅稱自己撤軍決定正確。

新華社文章稱，分析人士認為，拜登主張撤軍的部分原因是順應民意兑現承諾，他此前多次宣稱要與盟友一道安全有序撤出。然而，此次「災難性」撤軍政策，導致塔利班佔領阿富汗首都喀布爾、美國重演當年撤出越南的「西貢時刻」，凸顯拜登政府內政外交上的三重失敗。

失敗一：引發國內批評

雖然民調顯示，大部分美國民眾支持美國結束阿富汗戰爭，但塔利班迅速打敗阿富汗政府的現實，引發了美國輿論、專家學者和一些共和黨議員對拜登政府撤軍政策的猛烈抨擊。

即便是一些贊成美國撤出阿富汗的分析人士，也在批評拜登政府。美國政治風險諮詢公司歐亞集團總裁、國際政治學者布雷默（Ian Bremmer）指出，低劣的情報工作、幾乎為零的規劃、與盟友協調的缺失，以及糟糕的傳播戰略，無不說明此次撤軍在執行層面是一場不折不扣的災難。

共和黨人更是藉助阿富汗局勢對拜登火力全開。《華盛頓郵報》盤點了共和黨人4種論調：拜登對此負有責任，拜登未能預料到或準備好應對局勢變化，失敗的撤軍讓美國更不安全，身在戴維營的拜登對此事漠不關心。

美國智庫威爾遜中心（Wilson Center）阿富汗問題專家庫格爾曼（Michael Kugelman）指出，拜登主張撤軍的部分原因是公眾支持，但目前的局面令他遭到輿論抨擊，他很可能因此在國內政治中付出代價。

阿富汗變天，到處可見塔利班武裝分子（請點擊圖集瀏覽）：

失敗二：盟友極度失望

美國撤離阿富汗的方式，也讓盟友感到極度失望。據美媒報道，盟友抱怨美國並未就撤軍這一可能威脅各國安全利益的問題，與他們充分協商，違背了拜登政府此前承諾。

英國議會下院防務委員會主席埃爾伍德（Tobias Ellwood）抨擊拜登高調宣稱「美國歸來」，「這是個諷刺。當我們被一個僅裝備火箭筒、地雷和步槍的叛亂組織打敗時，你憑什麼說美國歸來？」

英國國防大臣華萊士（Ben Wallace）直言，美國從阿富汗撤軍的決定是個「錯誤」，整個國際社會可能將為此承擔後果。德國總理默克爾（Angela Merkel）也表示，在阿富汗的軍事行動並不成功。

德國智庫外交關係協會主任阿什布魯克（Cathryn Clüver Ashbrook）表示，美國撤軍的方式讓盟友感到被背叛。她說，拜登政府就任後反覆強調，跨大西洋夥伴關係的重要性，但撤軍一事表明美國只是口頭敷衍，他們仍然堅持歐洲盟友應與美國的優先事項保持一致。

美國智庫蘭德公司高級防務分析師格羅斯曼（Derek Grossman）表示，美國在印太地區的盟友夥伴，也會因美國倉促撤軍和將自身利益置於阿富汗之上而指責美國。他認為，拜登政府「基於價值觀的外交政策」因此遭到毀滅性打擊。

美國外交學會主席哈斯（Richard Haass）直言，美國此次戰略和道義失敗，會加深盟友和對手對美國可信賴程度的質疑。

失敗三：重複歷史錯誤

美國《紐約時報》此前在一篇報道中說，拜登在從政後不久，就見證了美方人員1975年從西貢倉皇撤離，拜登身邊的助手們稱那一象徵美國戰略失敗的畫面曾長期困擾拜登，相似的一幕卻在拜登自身決策下，再次成為現實。

似曾相識的不止於此。一年多前曝光的「阿富汗文件」，直指美國政府和軍方長期就阿富汗戰爭刻意誤導公眾，隱瞞戰爭失敗的現實，篡改數據製造美國正在贏得戰爭的假象，這與半個多世紀前美國政府向公眾隱瞞越戰真相的「五角大樓文件」如出一轍。

美國前防長帕內塔（Leon Panetta）說，美國從越戰、伊拉克戰爭以及其他戰爭中得到的教訓是，要有明確的任務目標、實現目標的戰略以及相應的結束戰略。「很遺憾，我們在阿富汗從未踐行這些原則。」

帕內塔將此次由撤軍引發的阿富汗政府垮台，與60年前美國入侵古巴的「豬灣事件」比較。他說，兩次事件都發展很快，總統認為一切都會好起來，但事實並非如此，他希望拜登能像時任總統甘迺迪一樣承擔失敗的責任。

美國智庫昆西負責任治國研究會（Quincy Institute for Responsible Statecraft）研究員、曾在阿富汗服役的温斯坦（Adam Weinstein）表示，美國真正的失敗在於，其長期以來錯誤地認為可以通過武力促成有效的治理。軍事干預後的混亂和撤軍後的混亂，都源於同一個根本錯誤——美國認為可以使用軍事力量，來實現被佔領國家社會和政治的永久變革。