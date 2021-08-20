拜登將台灣與北約日韓並列　總統府：持續實際行動展現對台承諾

美國總統拜登（Joe Biden）在接受美媒訪問時，強調阿富汗的情況與台灣等地有根本上的差異。美國一向信守承諾，若任何人侵略北大西洋公約組織，美國會做出回應，對台日韓做法也一樣。美國國務院其後也稱，台海和平與安全是美國持久利益，對廣泛印太區域的安全穩定十分重要。



張惇涵表示，感謝拜登政府上任後，持續以實際行動，展現對台灣承諾的堅若磐石。 （台灣總統府）

台灣總統府發言人張惇涵在周五（20日）作出回應，指已注意到拜登有關美國信守對盟友承諾的發言，也注意到美國國務院發言人有關台海和平為美國恆久利益的說明，感謝拜登總統及拜登政府上任後，持續以實際行動，諸如近日宣佈的拜登政府首度對台軍售案，履行《與台灣關係法》及「六項保證」，展現對台灣承諾的堅若磐石。

張惇涵並強調，台灣會持續推動台美關係的穩定發展，並與理念相近國家，堅定持續深化合作夥伴關係，捍衛自由民主的普世價值，併為台海及印太區域的和平穩定與繁榮發展，貢獻良善力量。

他也說，近期，台海及印太區域的和平穩定，獲得國際間的高度關注與討論，這顯示台灣對於國際社會的安全與繁榮，是不可或缺的角色。總統蔡英文一貫的立場是「遇到壓力不屈服，得到支持不冒進」。誠如其所強調，台灣唯一的選項，就是展現自我防衛的決心，讓自己更強大、更團結、更堅定保衛自己，讓台灣的存在具有意義，也更具有有正面貢獻。

歐江安表示，台灣位於民主陣營對抗專制政權的第一線，堅持民主自由價值，且對於國際社會的安全與繁榮，台灣扮演不可或缺的角色。 （吳逸驊攝）

台灣外交部發言人歐江安也向回應稱，誠摯感謝拜登及美國政府再度明確重申對台灣的安全承諾，台灣位於民主陣營對抗專制政權的第一線，堅持民主自由價值，且對於國際社會的安全與繁榮，台灣扮演不可或缺的角色。她強調，台灣政府將持續提升自我防衛能力，捍衛台灣人民得來不易的民主與自由，並與美國及其他理念相近國家深化合作，共同促進台海及印太區域的和平、穩定及繁榮。