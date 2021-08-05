拜登上任後首次　美國向台灣出售自走砲等砲兵裝備涉額7.5億美元

美國政府宣布將對台出售40門M109A6（Paladin）帕拉丁型自走砲等項目，總金額約7.5億美元，為總統拜登（Joe Biden）上任後，首次對台軍售。

台灣總統府周四（5日）發表回應，誠摯感謝美國政府履行《與台灣關係法》及「六項保證」的承諾。國防部則指，今次軍售有助於提升地面部隊快速應變及火力支援能力，建立台灣可恃防衛戰力。



美國陸軍M109A6帕拉丁155毫米榴彈炮參加訓練。（VCG）

總統府發言人張惇涵強調，這是美國總統拜登上任後，首度對台軍售，充分展現美國政府對於台灣防衛能力的高度重視，美國政府對台灣提供防衛性武器，協助台灣強化自我防衛能力，亦讓台灣在確保台海和平與區域安全，更具能力與信心。張惇涵表示，台灣將與美國等理念相近的國家持續深化合作，堅定為台海和平穩定及印太區域的繁榮發展，貢獻正面良善的力量。

根據美國國防安全合作署發出的新聞稿，美國對台灣出售40門M109A6自走砲、20輛M992A2系列野戰砲兵彈藥補給車、一套先進野戰砲兵戰術數據系統（AFATDS）等，總金額約7.5億美元。署方強調，該項軍售案是基於《與台灣關係法》，將使台灣軍隊持續現代化並保持可靠的防衛能力，符合美國國家、經濟與安全利益，也有助於提高台灣安全，維持區域政治穩定、軍事平衡與經濟進步。M109A6自走砲將有助台灣砲兵部隊現代化，並強化台灣因應當前與未來區域威脅能力；也有助台灣軍事能力升級，同時進一步增強與美國及其他盟友的軍事互操作性。