美國務院支持兩岸問題和平解決　吳釗燮：台灣人民有決心自衛

美國國務院東亞暨太平洋事務局於8月21在官方Twitter表示，將繼續支持以和平方式解決兩岸關係，這同時包含台灣民眾的利益與心願。

對此，台灣外交部長吳釗燮隨即於當日回應表示，台灣人民有決心及能力保護自己。



美國國務院東亞暨太平洋事務局在官方Twitter表示，將繼續支持以和平方式解決兩岸關係。（Twitter@EAP Bureau）

美國國務院東亞暨太平洋事務局在官方Twitter表示，將繼續支持以和平方式解決兩岸關係，這同時包含台灣民眾的利益與心願。 同時敦促北京停止對台灣的軍事、外交和經濟壓力，而是進行有意義的對話。

吳釗燮回應了該帖文，他感謝美國支持台灣人民的期望與最佳利益，指這些期望與利益包含民主與自由，不同於違反人性的共產主義、威權主義以及犯罪行徑。吳釗燮又指，中國妄想仿效塔利班組織，台灣人民擁有決心及能力來保護自己。

台灣外交部長吳釗燮隨即回應該貼文，除了對美國友台表示感謝，同時表示台灣民眾有捍衛自己的決心。（截圖自Twitter@台灣外交部）

此前，阿富汗政府倒台後，《環球時報》等內地官媒就此指出，事件證明台灣不能依靠美國防衛。美國總統拜登（Joe Biden）隨後在記者會回應稱，如果台灣被攻擊，美國將出手捍衛。拜登此一說法由於疑似偏離美國一直以來的「戰略模糊」立場，引起廣泛關注。

台灣總統府在事後回應，感謝拜登總統及拜登政府上任後，持續以實際行動，諸如近日宣佈的拜登政府首度對台軍售案，履行《與台灣關係法》及「六項保證」，展現對台灣承諾的堅若磐石。

總統府發言人當時亦提及，誠如蔡英文強調，台灣唯一的選項，就是展現自我防衛的決心，讓自己更強大、更團結、更堅定保衛自己，讓台灣的存在具有意義，也更具有有正面貢獻。