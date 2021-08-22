日媒：台海軍事緊張升高　日本有必要做好從台灣撤僑規劃

日媒《產經新聞》報道，隨着台灣海峽軍事緊張升高，日本有必要做好保護旅居台灣日僑的準備。

報道指出，雖然對日友好的台灣當局拒絕日本撤僑的可能性低，但在實際運用層面上將面臨許多課題。



《產經新聞》表示，日本政府至今針對朝鮮半島局勢緊張之際如何展開非戰鬥員撤離行動（NoncombatantEvacuation Operation, NEO）做各種模擬演訓，但是台灣有變與朝鮮半島緊張時實施NEO的前提不同，是日本面臨的新課題。

解放軍近期在周邊海域動作頻頻。（微博@東部戰區）

根據日本外務省的資料顯示，截至2020年10月，旅居台灣的日本僑民有2萬4,552人；旅居韓國的日本僑民有4萬500人。不過沖繩縣與那國町的與那國島距離台灣僅110公里，包括與那國島在內的先島群島在台灣緊張時有可能成為戰區。

報道指出，一旦發生這種情況，日本政府將向自衛隊發出「派遣護僑等」命令，將先島群島約10萬人撤離至沖繩本島或九州等地。自衛隊將同時從台灣撤僑與從先島群島撤離居民，規模大於從朝鮮半島撤僑。

報道認為，對日本友好的台灣當局拒絕日本撤僑的可能性低，但在實際運用層面上將面臨許多課題。例如，日本若要從台灣撤僑，可利用台北的松山機場，但松山機場是軍民共用機場，距離因應緊急狀況時的指揮據點台灣總統府與國防部近，狀況危急時，台灣是否會同意追加機場跑道給外國部隊使用，目前尚不清楚。

另外，若狀況危急，或許也可利用桃園國際機場，但旅台的日僑要如何集合、移動至此，將是一個問題。如果以船舶撤僑，與台北港同為選項的基隆港是軍民共用港口，若要利用，情況可能受限。不管何種情況，台灣北部地區將是作戰的重要據點，還不清楚日本自衛隊能否自由行動，台日沒邦交，軍事單位之間沒交流，目前還沒確立針對此事事先協調的管道。

報道最後表示，中國政府將台灣視為「領土不可分的一部分」，日本政府尊重中國聲稱的「一中」原則，若在未獲中國同意下派自衛隊赴台，也很可能讓中國有指責日本的口實，認為日本在升高事態。