立陶宛木材、乳製品及農作物出口疑受阻　傳北京祭「限立令」示警

台外交部長吳釗燮日前宣佈將在立陶宛設立「台灣代表處」，引發北京的高度不滿。不久之前傳出，北京擬中斷往返中國與立陶宛間的鐵路運輸，「中鐵集裝箱」儘管出面否認事實，不過台灣外交部則證實消息屬實，並譴責北京運用經貿手段脅迫立陶宛。



根據台媒中央社編譯立陶宛當地媒體報道，現又傳出有立陶宛當地的出口商表示已接不到中國的新訂單，有些產業傳出中國停止更新、批准進口許可，或抱怨農作物有病蟲害，運用貿易上的非關稅措施進行「技術阻礙」。

2019年8月23日，立陶宛首都維爾紐斯舉行聲援香港反修例運動的集會，有中國人持五星旗到場反制抗議。（Reuters）

此外，根據中央社駐倫敦記者報道，中國8月10日宣佈召回駐立陶宛大使，立陶宛外交部證實中國駐立國大使已離開立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）。

立陶宛國會友台小組主席馬爾德基斯（Matas Maldeikis）對此表態，北京視立陶宛為無權自作主張的「二流國家」，「要拿立陶宛開刀，向其他國家殺雞儆猴」。顯然立陶宛堅持對抗中國的行動，已經徹底惹怒中國。

據報載，立陶宛當地一名木材出口商告訴立陶宛國家廣播電視（LRT），他的貨品約有95%出口到中國，他經營中國市場已15年，目前一年營收約5,000萬歐元，原本穩定的生意卻在中國宣佈召回駐立陶宛大使「當天驟變」。中國客户已向他示警，立陶宛企業有可能被政治定調為「不受歡迎者」。目前已接不到新訂單，若情況持續惡化，將考慮繞道波蘭出口中國。

立陶宛工業聯合會主席楊努列維丘斯（Vidmantas Janulevičius）也說，不同產業已傳出中方停止更新、批准進口許可，或對產品提出不見於以往的抱怨，「例如來自立陶宛的農作物有病蟲害」。

「波羅的海通訊社」（BNS）引用立陶宛國家食品暨禽畜管理局（SFVS）局長斯塔斯克維丘斯（Mantas Staskevicius）的說法，報道指出中方已暫停立陶宛農畜產品進口許可核發程序，雙方已進行多年的農畜產品同等性談判也突然停止，且中方至今未明確說明原因。

中央社引用立陶宛規模最大乳製品加工企業之一Rokiškio總裁特朗伯斯（Dalius Trumpos）說法，指出2013年立陶宛總統格里包斯凱特（Dalia Grybauskaite）與達賴喇嘛會晤後，中國拖延核發立陶宛乳品業者進口許可至少兩年。中方「做得出任何事」。

立陶宛銀行（LAC）評估，對中國的出口假如完全中斷，立陶宛國內生產毛額（GDP）所受影響也很有限，至2023年累計不會下降超過0.3個百分點。

不過，北京使用經貿手段達到外交上的政治目的也非第一次，如台灣與中國大陸間的《海峽兩岸經濟合作架構協議》（ECFA）去（2020）年一度傳出可能「屆期終止」，大陸網友亦有「乾脆中斷ECFA」，呼籲「以經促統」的討論，最後此事雖「有驚無險」，但仍不能疏忽北京使用經貿手段達到政治目的的可能，立陶宛此事可供台灣借鏡。