大陸疑祭「限立令」　台灣外交部：串聯美歐民主國家聲援立陶宛

因台灣問題導致立陶宛與中國大陸之間的緊張關係加劇，近日接連傳出立陶宛出口商發現中國大陸不再從立陶宛購買乳酪、糧食和木材等產品，以及雙方進行多年的農畜產品同等性談判突然停止。

針對中國大陸擴大懲罰立陶宛，包括砍單、取消農畜談判等作為，台灣外交部8月23日晚間表示，將繼續串聯美國行政部門、國會、歐盟及其他支持民主自由理念相近國家，全力聲援立陶宛，展現民主陣營不受脅迫、堅守立場的團結力量。



台灣外交部表示，正密切注意自從立陶宛政府決定同意台灣設立代表處後，所遭遇到一連串來自中國等威權體制逼迫其退讓的各種複合式威脅手段，包括立陶宛媒體近期報道中國暫停審查食品進口申請，及停止出口關鍵原物料等經貿報復及壓迫措施。

其他還包括外交降級、軍事演習、邊境難民問題、網路黑客入侵及影響力操作等多重艱難考驗，企圖施壓立陶宛改變與台灣強化關係的決定。

對於北京因為台灣問題召回駐立大使，立陶宛議員馬爾德斯基在臉書發文反諷說，中國將大使召回，過半年後又會悄悄回來了。（Facebook@ Matas Maldeikis）

台灣外交部重申，台灣與立陶宛共享自由、民主與尊重人權、法治等核心價值的友好夥伴，面對威權體制窮盡一切手段的逼迫威脅，台灣積極拓展與立陶宛等波羅的海國家關係的堅定決心從未改變，也將會繼續串聯美國行政部門、國會、歐盟及其他支持民主自由的理念相近國家，全力聲援立陶宛，展現民主陣營不受脅迫、堅守立場的團結力量。

民進黨立委8月23日對外表示，將邀請立陶宛國會議長希米利特（Viktorija Čmilytė-Nielsen）於疫情緩和後訪台。（Facebook＠Viktorija Čmilytė-Nielsen）

台灣外交部強調，嚴正反對將涉及人民生存福祉的正常經貿往來當作制裁報復的工具或武器，及利用強制手段破壞自由貿易的國際規則，台灣是國際社會中負責任成員，更是一股良善力量，將持續與立陶宛及民主陣營的眾多關係夥伴密切合作，創建具高度韌性產業供應鏈，同時透過經貿投資往來，以及科技、教育、文化等領域的交流，創造「台立兩國」更繁榮進步的未來。