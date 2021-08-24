高端疫苗｜台網絡作家接種後猝死　江啟臣籲立即停打並查明原因

8月24日為民進黨政府開放施打台產的高端疫苗第二日，當日傳出一名50多歲的陸姓網路作家於8月23日接種高端疫苗後身亡，引起對於高端疫苗安全性的討論。



國民黨主席江啟臣對此表示，沒有人樂見憾事發生，希望台灣衛福部要協助家屬查明真相，給家屬一個交代。 「我們都明白，目前市面上並沒有完美無瑕的疫苗。疫苗、藥品研發有其極嚴謹程序」，經常五年或更長時間才能通過審查程序。現階段所有的使用授權都是權宜之計，也因此讓政府的授權過程與科學檢驗，顯得更為至關重要。

江啟臣說，國民黨立院黨團8月23日對台灣食藥署所提供的高端疫苗封緘數據表示疑慮，很多網軍、側翼出征謾罵，認為他是烏鴉。他要再度提出呼籲，若是有相關的死亡案例、嚴重不良事件，台灣衛福部都應立刻暫停施打，並查明原因向大眾報告。

江啟臣指出，其他國際品牌的疫苗也都有因為「安全至上」的考量，被停止施打的狀況，直到提出更多科學上的安全報告後，才恢復施打。讓家屬及社會都能放心，都能知道原因。而不是讓開學在即的老師以及入伍在即的役男因為只能打「高端」而恐慌不已。給人民應有的疫苗選擇，不能只有無限期等待跟高端兩種選項。他還稱，願往生者安息，家屬能夠得到真相。

中廣董事長趙少康亦同步呼籲．立即停止打高端。高端沒有經過三期人體試驗，和莫德納、AZ（阿斯利康）不同，本來就充滿疑慮，首日開打就發生不少狀況，加上一例死亡，安全性更令人產生懷疑。本來有人敢冒險打高端，是傳說高端是次蛋白疫苗，雖然不知道對抗新冠肺炎病毒的防護力如何，但至少副作用較少，現在既然出現疑似致死病例，就算台衛福部長陳時中「猜測」可能因心肌梗塞，但是否因高端疫苗導致心肌梗塞，仍應調查清楚。高端與莫德納、AZ不同，不應該為了袒護高端而穿鑿附會找理由開脱。

趙少康認為，在沒有確實查清楚陸姓作家死因之前，應全面停止高端施打，避免發生更多意外與不幸事件。既然輝瑞（復必泰，BNT）在9月中可以來台，台中央流行疫情指揮中心應該開放BNT做為登記選項。