高端疫苗︱台灣再傳打針後猝死案例　新北39歲男今早昏倒浴室不治

新北市今天也傳出1個疑似施打高端疫苗之後猝死案例，蘆洲區信義路有1名39歲彭姓男子，昨天接種高端疫苗之後返家，今天上午11時許昏倒在浴室被父親發現，送醫急救仍宣告不治。由於彭男有吸毒記錄，死因是否與毒品或疫苗接種有關，尚待調查釐清。



據了解，彭姓男子昨天接種疫苗返家之後，並未表達身體有任何不適的情形，且今天上午8時許還在家裡走動，沒有異狀，未料到了11時許，他的父親準備上廁所時，意外看見彭男倒臥浴廁地板叫不醒，檢查發現已無呼吸，連忙報案求救，救護車將他送往北市新光醫院急救仍宣告不治。

由於彭男是當地警方列管的毒品人口，過去曾有多次因為吸毒昏倒送醫的記錄，他的猝死是否與毒品或疫苗有關，仍待釐清，警方已經報請地檢署相驗。

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