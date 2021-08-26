台灣擬擴大開放港生赴台就學　大專單獨招生未有居留證能讀高中

香港政府落實「港區國安法」後，許多港人選擇移民或送子女留學，台灣也是選項之一。有台媒引述官員披露，「面對中共在香港例行白色恐怖統治，政府堅守『撐香港』承諾」，「擴大開放港生赴台就學，包括加開台師大僑生先修部「春季班」、台灣80幾所大學院校也針對港澳僑生單獨招生，最快9月就可赴台唸書。



「撐香港」是蔡英文高票連任的一大支撐，面對港版國安法落實，蔡英文也不忘在臉書強調，自由的台灣會一直撐香港的自由。（Facebook@蔡英文）

綜合台灣《自由時報》報道，據統計，109學年度（2020年）赴台就讀大專院校之港澳學生總數，高達1萬968人，其中以香港7810人為最多，蟬聯僑外生總數第一位。因應香港情勢變化，台政府為了「撐香港」協助更多港生來台，台陸委會委託台師大僑生先修部加開僑港澳生「春季班」單獨招生。

報道稱，僑先部主要是提供為期一年的大學先修課程，先讓成績未達大學入學門坎，或錯過入學申請分發的港澳僑生就讀，錄取學生9月將進入台灣的大學一年級就讀。此次加開的「春季班」釋出200個名額，不過因疫情關係及沒有宣傳，並未招滿，3月發榜共錄取48人，含39名港生。

報道指，另外，台教育部擬具「香港澳門居民來台就學辦法」修正草案，將放寬港澳學生比照外國學生，得以「就學」事由來台就讀高級中等學校，以後未持有台灣居留證的年輕香港學生就可赴台念高中，不必侷限只能就讀華僑中學。

報道稱，海外聯招會數據顯示，110學年度（2021年）香港自願申請就讀台師大僑先部共錄取113名，香港副學士或高級文憑來台升讀技術校院二年制學士班錄取258名；110學年度第5梯次「香港及港澳具外國國籍之華裔學生來台升讀大學校院」錄取人數，高達2064名。

針對「光復香港，時代革命」被認定為「分裂意圖」，違反港版國安法，陸委會就此製作警示資料（台陸委會供圖）

報道指出，除海外聯招會聯合分發外，為使更多港生來台就學，台灣80幾所公私立大學院校，各自針對港澳生辦理申請入學單獨招生，招生學系包羅萬象，涵蓋一、二、三類組，提供港生多元選擇，最快2021年9月開始入學。

報道引述不具名官員稱：「現在來台唸書港生確實比過去增加非常多，以前港英政府時期是各地難民逃去香港，現在則是大量港人從香港逃出來，港生來台唸書後可以申請居留證，以後會有更多優秀人才來台灣就學、就業」。