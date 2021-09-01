蔡英文：不走向軍事對抗　與鄰國合作防止台海爆發衝突

在台灣，總統蔡英文8月31日以錄影方式為「凱達格蘭論壇-2021亞太安全對話」致詞。她表示，台灣可以成為促進區域和平繁榮發展的中堅力量，願意承擔確保區域穩定的責任，盼與鄰國在和平、穩定且互惠的原則下共存，並堅持捍衛民主和生活方式。



因疫情因素，該場活動全程採視像方式舉行，包括美國前駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）、美國前國防部印太助理部長薛瑞福（Randall Schriver）、日本自民黨青年局長兼眾議員牧島花蓮、韓國前副總理玄旿錫等，來自美國、日本、法國、澳洲、印度、新加坡、韓國、越南及菲律賓等國，共16位政要及學者，與台灣官員及學者對談。

蔡英文表示，台灣願意承擔確保區域穩定的責任，盼與鄰國在和平、穩定且互惠的原則下共存，並堅持捍衛民主和生活方式。（台灣總統府）

蔡英文說，美、日、印、澳重啟的「四方安全對話」和歐盟倡導的「歐亞鏈接策略」都主張永續、全面與以規範為基礎的鏈接策略，台灣具備優越的條件，是民主革新及生物科技、再生能源和半導體產業等領域不可或缺的夥伴。台灣也致力與區域行為者合作，願意承擔確保區域穩定的責任，並且不會將安全夥伴的協助視為理所當然，「台灣的努力不止於此，我們也致力與鄰國合作，防止台灣海峽、東海及南海爆發軍事衝突」。

蔡英文強調，「我們不走向軍事對抗，盼與鄰國在和平、穩定、且互惠的原則下共存，並堅持捍衛我們的民主和生活方式」。

她強調，儘管形勢艱巨，但這提供了台灣前所未有的契機，「我們一次次遭逢巨大挑戰，但大家齊心協力，篤信共享的自由與民主價值，總是能夠贏得勝利」。她最後邀請克拉芙特及所有與會人員，在疫情緩解後來台，親自體驗台灣之美。