視察防空飛彈部隊　蔡英文：台灣絕對有能力阻止敵軍侵襲家園

「八二三砲戰」63周年，台灣總統蔡英文因防疫考量未赴金門紀念，改至軍備局生產製造中心及空軍防空暨飛彈指揮部視導。

蔡英文在致辭時強調，「八二三」經驗告訴我們，只有同心協力、堅定信念，才能守護自己的國家，為了展現自我防衛的決心，台灣政府持續推動國防改革，有堅實的國防，才能夠保疆衛國。



據總統府發布的新聞稿，蔡英文周一（23日）於軍備局生產製造中心聽取報告及參觀軍品展示，隨後前往空軍防空暨飛彈指揮部，聽起該連連長簡報，並視察發射區平台。蔡英文在空軍防空暨飛彈指揮部致辭時指出，今天（23日）是「八二三金門戰役」的63周年，在這場必須被紀念的戰役中，台灣人民不分族群、不分先來後到，軍民同心，浴血奮戰，守住了前線，也守住了台灣，向全世界展現了台灣人民自我防衛的決心。

蔡英文表示，「八二三」的經驗告訴我們，當敵軍壓境，團結一心才能保家衛國，單憑一黨一派無法抵禦外侮，只有同心協力、堅定信念，我們才能夠守護自己的國家，守護我們心愛的家人。她提醒，當台灣保家衛國的決心愈強，境外勢力輕舉妄動的可能就愈低，台灣要做最充足的準備，才能夠制敵機先。她強調，台澎金馬是生命共同體，民眾團結、國家一體，這就是「八二三」的精神。

蔡英文指出，這幾年來，為了展現自我防衛的決心，政府持續推動國防改革。除了「國機國造」、「國艦國造」的國防自主規劃，也積極在不對稱作戰、後備改革的領域努力，希望國防改革能夠更貼近當代的需求。政府也提高軍人的待遇，努力改善軍中的生活環境，務求提高軍人地位，強化士氣和國民信心。她相信，有堅實的國防，才能夠保疆衛國，堅實的國防，要仰賴堅強的部隊。

蔡英文接着表示，剛才在簡報當中，她看到各位在防空戰備上的付出和努力，「我們也許沒有辦法控制敵人把飛彈對準在哪裏，但我們絕對有能力，阻止敵軍的飛彈侵襲我們心愛的家園」。

蔡英文最後提及，下個月（9月）就是漢光演習，希望全體台軍全力以赴，以最精實的表現，讓全世界看到台軍保家衛國、守護家園的決心，「國土主權，寸步不讓，民主自由，堅守不退」。