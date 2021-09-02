第76屆聯大台灣規劃三大訴求　吳釗燮撰文指2758號決議被「誤用」

第76屆聯合國大會將美國紐約時間9月14日在聯合國總部開議，今年主題為「透過希望打造堅韌－自COVID-19復甦、永續重建、回應地球所需、尊重人民權利，及振興聯合國」。

台灣外交部在周四（2日）舉辦推動台灣參與聯合國案線上記者會，主任秘書徐儷文說明，為向國際社會展現台灣人民對參與聯合國體系的深切期盼，以及台灣已經準備好、有意願且有能力在全球共同致力邁向復甦的關鍵時刻參與聯合國的努力，台灣政府除洽請台灣友邦在聯大總辯論為台灣執言外，也請台灣友邦為台灣致函聯合國秘書長古特雷斯（António Guterres），敦促秘書長恪守聯合國憲章原則，正視台灣2,350萬人長期被不當排除在聯合國體系外的問題。



徐儷文表示，台灣已經準備好、有意願且有能力在全球共同致力邁向復甦的關鍵時刻參與聯合國的努力（影片截圖）

徐儷文指出，台灣推案的三大訴求具有延續性，分別為聯合國應立即採取行動解決2,350萬台灣人民被不當排除在聯合國體系外的情形；聯合國不當剝奪台灣人民及媒體進入聯合國參訪、出席或採訪會議與活動的權利，應立即匡正；聯合國應確保台灣有權平等、有尊嚴參與實現「永續發展目標」（SDGs）相關會議、機制及活動，並做出貢獻。

徐儷文並強調，台灣將在聯大期間舉辦有關「國際人道關懷」、「永續發展」、「科技防疫」等主題的周邊活動，緊扣近年「台灣為全球落實SDGs之重要夥伴」的推案主軸，增進國際社會了解台灣貢獻區域及全球的強烈意願，展現台灣是全球抗疫及疫後復甦不可或缺的堅實夥伴。

徐儷文表示，爭取參與聯合國是一項長期性工作，雖然艱鉅，但在政府與民間多年來共同努力之下，國際社會的支持持續提升，政府誠摯感謝台灣友邦及友台國家對台灣推動參與聯合國體系的支持及協助，並再度呼籲聯合國正視台灣對全球疫後復甦及永續重建所能做出的實質貢獻及回饋國際社會的決心。現在正是聯合國接納台灣、讓台灣幫忙的時刻，聯合國應立即採取行動接納2,350萬台灣人民的參與。

對於媒體詢問，台灣今年提案參與方式跟往年有什麼不同，是否洽請台灣友邦參與連署待，徐儷文稱今年推動策略延續過去，洽請台灣友邦為台灣發言、聯署致函秘書長表達訴求。因為這些是台灣一貫訴求，希望這樣的聲音持續不斷傳達，被各方聽見，台灣友邦配合台灣的推案規劃，給台灣協助參與，連署問題、洽處工作持續進行中。

此外，外交部長吳釗燮亦在發表題為「想像納入台灣－更具韌性的聯合國體系」（Reimagining A More Resilient UN System With Taiwan In It）的專文，提出聯合國體系在中國施壓下，持續錯誤引用聯大第2758號決議不當排除台灣參與。但與此同時，台灣仍願克盡己力在聯合國體系扮演建設性角色。據介紹，台灣外交部規劃製作呼應聯大主題的短片，彰顯台灣對人民權利的重視，並以積極行動落實SDGs。