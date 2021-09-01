駁斥棄台論　美前駐聯大使克拉芙特：美國失去台灣等於失去太平洋

美國前駐聯合國大使克拉芙特（Kelly Craft）當地時間8月31日視訊參加「凱達格蘭論壇-2021亞太安全對話」，進行專題演講，對於北京藉由阿富汗事件炒作的美國「棄台論」，克拉芙特強調「我向你們保證他們是錯的」，她相信美國對台灣國防的堅定承諾，並引用已故的美國名將麥克阿瑟的話，指「如果美國放棄或失去福爾摩沙（即台灣），我們實際上就失去了太平洋」。



美國前駐聯合國大使克拉芙特指北京散播「棄台論」可恥，強調如果美國放棄或失去福爾摩沙（即台灣），我們實際上就失去了太平洋。（Getty）

克拉芙特並提及阿富汗局勢，坦言阿富汗人民感到被美國出賣了，他們相信美國會支持他們走向民主、追求自由與打擊恐怖主義，「我們讓他們失望了」；從亞洲的觀點來看，美國也應該擔心中共藉由散播美國服役的男男女女及阿富汗人民的死亡，讓他國懷疑美國的承諾。她批評北京的喉舌機器，「為他們感到可恥，為他們利用勇敢男女的謊言作為宣傳而感到羞恥」，並強調「我在這裏保證他們是錯的，我在這裏向你們保證，我相信我們對台灣國防的堅定承諾」。

克拉芙特接着說，她對於在特朗普政府期間，美國支持台北的承諾感到自豪，也對拜登（Joe Biden）政府繼續這一項政策感到自豪，而她雖於1月離開在聯合國的職位，即便現在頭銜改了，她也沒有停下台灣加入聯合國和其他國際組織這場戰鬥。克拉芙特指，2021年10月是聯合國的2758決議文通過50周年，「該決議沒有法律地位」，她反對該決議背後的假定合法性，以及聯合國對其的解釋，也反對其所代表的歧視、反對民主治理、反對全球安全、反對全球健康。

克拉芙特接着點出多項美國跨黨派挺台的作為，背後的原因是「某些事情顯然符合我們自己的利益，對於我們的原則在正確不過，如此明顯，即便是民主黨人和共和黨人也能達成一致」，她並引用已故的美國名將麥克阿瑟（Douglas MacArthur）過去曾言：「我相信如果你失去了福爾摩沙，你將失去我們自由防線的關鍵點，從我們的角度來看，如果我們放棄或失去福爾摩沙，我們實際上是失去太平洋」。

克拉芙特呼籲，有些人關心台灣的命運，有些人關心阿富汗的命運，有些人關心海外爭取民主及自由的鬥爭，但有些人更關心國內的挑戰，這些在新冠肺炎之後都不是小挑戰，但如果任何人不確定這些小國的命運是否會影響到你，「記得，這一切都攸關我們的安全、國家的命運、你的生活和生意」。她強調，失去了台灣，美國就失去了太平洋，而美國是一個太平洋國家，「一但台灣輸了，美國也輸了」。