台灣國防部2022年度國防預算，創下歷史新高，加上採購戰機特別預算，飆上台幣4,717億（約美金168億）的歷史新高，約佔台灣GDP的2.75%以上，已經成為與英國、澳洲同級的軍備投資大國。

外界關注一連串高單價的「源頭打擊」（Counter Strike）攻擊性武器導彈的批量採購。但不可不提是，許多台軍頗有企圖心的計畫，也即將在今年底紛紛達成目標，其中就有陸軍規劃的輕型裝甲輪車，代號「鐵騎專案」。該專案共編列5億6,000萬（新台幣．下同）預算研發，最快將在今年面世。



台軍的「鐵騎專案」現時研發進度正常，最快今年年底就會面世，並且立刻進行戰術評估。（台灣國防部提供）

鐵騎專案是國防部軍備局於2020年8月份證實的「國車國造」之一，與科研機構一起聯合研發一款輕型戰術輪車，預計用來取代台軍大量已經超高齡、無裝甲配備的悍馬車。原本軍方擬向美國採購美軍最新的聯合輕型戰術輪車（JLTV），但是經美方廠商報價後，單車價格約高達1,000萬至1,200萬（32至39萬美元）之間，依照車款功能有所差異。由於整體車價過高，軍方轉而試圖自製相類似的車款，再從美國進口關鍵零組件。

根據原本評估，美製JLTV輪車幾乎是現今悍馬車的加寬加高加重版。悍馬車的車寬約2.3米，許多台灣的狹窄巷弄與小路都無法順利駕駛操作，更何況新的JLTV，車寬高達2.5米，基本車款全長6.5米，重量6.4噸。在台灣這樣的狹窄戰術環境，美製JLTV輪車幾乎是英雄無用武之地。

台軍原本計畫向美國直接進口JLTV聯合輕型戰術輪車。（Oshkosh Corp）

軍方認為，JLTV的車型設計，是供美軍在中東反恐戰場的高危險地區作業所研發，反恐戰場幾乎處處是地雷和火箭彈伏擊的環境，又有不同的自製爆裂物（IED）攻擊，JLTV設計上是為了耐住此種高風險環境。