新冠肺炎｜波蘭贈台灣40萬劑AZ疫苗　感謝台捐百萬片口罩防疫物資

波蘭傳出將贈送40萬劑阿斯利康（AZ）疫苗給台灣，回報台灣捐贈百萬片口罩給波蘭。



綜合台媒報道，波蘭捐贈疫苗將由長榮航空擔任運送任務，預計9月5日上午6時30分抵達桃園機場、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中9月4日下午證實確有此事，但細節還須確認。



台灣防疫指揮官陳時中9月4日於台灣疫情防控記者會中證實波蘭將捐贈新冠疫苗給台灣，但細節仍待確認。（台灣流行疫情指揮中心供圖）

據悉，波蘭在今年5月就計劃捐贈疫苗給台灣，這段期間多次接洽討論，直至2周前才確定，數量大概是40萬劑，9月4日傍晚桃機官網最新訊息是，長榮BR-66維也納飛台灣航班狀態已改為「客機載貨」，換言之，5日一早波蘭贈送台灣的疫苗，有望順利運抵台灣。

對此，台灣總統府與外交部傍晚也發出感謝聲明。總統府發言人張惇涵表示，波蘭是繼立陶宛、斯洛伐克、捷克後，第四個宣布捐贈台灣疫苗的歐盟會員國。在去年歐洲疫情嚴峻之際，台灣曾捐贈總計100萬片醫療口罩等防疫物資給波蘭；而在今年5月台灣面臨新一波疫情挑戰之時，波蘭則捐贈防護衣予台北市政府。

台灣外交部也發布訊息指出，全球疫情因Delta變種病毒株肆虐又升温，加上台灣疫苗供貨仍有延遲或短缺情形，波蘭政府宣布捐贈台灣疫苗的及時善舉，不僅彰顯台波齊心比肩，共同對抗疫情的堅毅決心，也是民主自由夥伴彼此友愛互助。