台灣明年國防預算增3％創新高　民進黨發言人：大陸不斷周邊演訓

日前送達台灣立法院的2022年度台政府總預算中，國防及外交預算都有明顯增長，前者約增3％，達3,726億元（新台幣．下同），再創新高。



台灣總統蔡英文強調，台灣唯一的選項就是讓自己更強大，更堅定保護自己。（台陸委會供圖）

綜合台灣《自由時報》、《中國時報》等媒體報道，2022年度台政府總預算案已送達立法院。根據預算書，2022年度國防經費預算共編列3,726億元，較上一年度增加108億元，約增3％，再創新高，主要為增列軍事投資計劃及武器裝備維持經費等。若加計新式戰機採購特別預算401億元，則合計共4,127億元，較上一年度相同基礎增加219億元，約增5.6％；如連同非營業特種基金590億元，則整體規模達4,717億元。

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民進黨發言人周江傑在記者會上強調，台灣的國防經費預算不斷增加的具體理由，就是大陸軍機不斷在台灣周邊演訓，「台灣必須增強國防自主防衛能力，要先能夠自助，其他國家才能夠協助。」

另一方面，2022年度外交部經費預算共編列305.3億元，較上年度增加13.5億元，約增4.6％，主要是增列購建駐外機構館官舍計劃14.3億元。為其中持續深化推進「新南向政策」，新南向政策經費編列29.8億元，如連同營業與非營業特種基金編列34.4億元，共64.2億元，較上年度相同基礎減少2.4億元，約減3.5％，主要是因應疫情，減列觀光宣傳經費2.5億元。

在兩岸方面，2022年兩岸交流經費共編列12億元，較上年度減少0.19億元，約減1.6％，主要是陸委會依匯率變動及業務實際需要，減列港澳館處租金及相關交流經費 0.1億元。