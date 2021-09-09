不喜歡蔣介石銅像就炸掉　國民黨江啟臣批綠營：與塔利班有何不同

國民黨主席選舉投票9月25日登場，9月8日舉辦黨主席候選人理念說明會，尋求連任的現任主席江啟臣會前受訪，被問到促轉會要將中正紀念堂銅像拆除，並轉型成「反省權威公園」，他直接轟，要反省權威應該是現任的，民進黨要反省自己不只是權威、一黨獨大，還是公認民選獨裁，要不要先反省自己？與其要拆蔣介石銅像，不如自己先下台，自己就是權威，自己就是獨裁。



圖為9月3日台灣軍人節，國民黨主席江啟臣同日上午出席紀念活動。江啟臣神情嚴肅。9月8日江啟臣針對促轉會要將中正紀念堂銅像拆除，並轉型成「反省權威公園」，批民進黨要拆銅像，跟塔利班有什麼不一樣？ （吳逸驊／多維新聞）

江啟臣表示，想要拆銅像等等作為，跟塔利班有什麼不一樣？不喜歡的就拆掉、炸掉，那不是轉型正義宗旨。促轉會從成立到今天不曉得在做什麼，只留下東廠罵名，拆銅像讓人想到製造仇恨，台灣社會已經被對立撕裂成這樣，還要做這些事嗎，要拆銅像的話是拆民進黨自己的台。

被問到台灣出現Delta病毒疫情破口，台灣防疫指揮官陳時中說不需要這麼多BNT疫苗，江啟臣怎麼看待民進黨政府的防疫政策，他回應，防疫政策就是亂七八糟、沒有章法。 Delta病毒可能進入台灣這事情，起碼兩個月前就警告民進黨政府，必須加購更多疫苗，到現在不只第二劑、第三劑，很多人連第一劑都還沒打，連他自己也還沒打，台灣疫苗嚴重不足，到今天蔡英文政府還用這種蒙騙方式。

他批，不要以為人民看不懂，人民其實看得很清楚，Delta病毒進來又要怪東怪西，病毒不會從地洞跑出來，絕對是邊境管制出問題。國民黨從幾個月前就不斷要求，新北市長侯友宜是最早要求一定要加強邊境管制，台灣中央流行疫情指揮中心才跑去加強邊境管制，從此就可以看出蔡政府、陳時中不知道怎麼防疫。 「3+11」（放寬航空機組員健康管理）已經破口一次，說要負責也沒負責如果Delta疫情擴大，恐怕不是下台可以解決。

有台灣網友罵陳時中「舔美賣台」，被陳時中告，判拘役三天，江啟臣對此直接怒嗆「那我罵你，你來告我，不要告這些無辜網友」，台灣是個民主社會，陳時中真的就是做不好，人民才會這麼憤怒。民進黨政府只會用司法恫嚇人民，造成寒蟬效應，讓大家不敢講話，政策防疫做不好，連台灣民主都要殘害，打着民主反民主。