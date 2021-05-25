親綠寫手被揭自演「中國認知戰」　國民黨江啟臣批「黑道網軍」

撰文： 屈彥辰 最後更新日期： 2021-05-25 21:00

「親綠寫手」林瑋豐遭台灣網友抓到，在電子留言板「批踢踢」（PTT）反串親中人士，散播刪除防疫相關的台灣衛生福利部官方LINE帳號「疾管家」 ，甚至反串成前高雄市長韓國瑜支持者，散播煽惑言論。經調查，林瑋豐與民進黨關係匪淺，其妻為民進黨網路社群中心副主任。 對此，國民黨主席江啟臣5月25日發文呼籲蔡英文，黑道、網軍或許有助你治黨，但絕不能治國。黑道、網軍不是防疫的超前部署，取得疫苗才是執政者的為所當為。

江啟臣表示，《憲法》開宗明義就闡明「保障民權、奠定社會安寧」的制定精神，然而民進黨卻反其道而行，成為侵犯民權、擾亂社會安寧的帶頭者。民進黨網路社群中心副主任楊敏的丈夫林瑋豐，在Facebook上質疑PTT八卦版受到「認知作戰」。

國民黨立委暨立法院國民黨團書記長鄭麗文5月25日於個人Facebook發文，揭露民進黨網軍的關係，她並附上一張民進黨網軍相關人等的關係圖。 （鄭麗文Facebook）

他稱，民進黨立委王定宇引用該貼文，要求相關單位嚴查，表示要用《國安法》罰新台幣一億元。蔡英文也在Facebook上說不要被假訊息鼓吹移除疾管家，影響台灣防疫。

江啟臣說，諷刺的是，5月24日有網友竟查出林瑋豐使用的PTT帳號「bj26bj」，在八卦版批評台衛福部長陳時中及台灣防疫，甚至大力吹捧中共，在轉戰其他Facebook說PTT受到中共滲透，「自己縱火、自己滅火」。民進黨是當前執政黨，在疫情如此嚴峻的此刻，全民積極配合防疫，卻有民進黨人士用匿名、反串的方式，製造恐慌言論，再由民進黨公職人員大肆宣傳認知作戰，是為了誰的認知？又是誰在作戰？打擊的對象又是誰？

江啟臣抨擊，過去民進黨用「1450網軍」帶風向劣跡斑斑，他也在台灣立法院提案修預算法來遏制網軍「治國」的行為，如今網軍升級成「做賊的是民進黨、抓賊的也是民進黨」。難道這就是民進黨防疫的超前部署嗎？

藍將成立打假訊息中心

江啟臣說，國民黨已經宣布，將結合黨團及民意代表成立「打假訊息反認知作戰中心」，未來當發現有類似假訊息時，會立刻向社會大眾公布，同時也將向相關單位告發，讓這類混亂社會秩序、破壞台灣團結的作法無所遁形。

他批評，黑道、網軍已成民進黨政府執政最鮮明的印象，人民希望執政黨、蔡英文解決的是缺水、缺電、缺疫苗、生活受到影響的問題。擦脂抹粉的工作還要耽誤台灣前途多久？

（綜合報道）