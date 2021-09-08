「台灣國慶日」成雙十節標語　台官方：就是「我們國家的國慶」

一年一度的台灣雙十慶典即將到來，台官方公布主視覺設計，英文標語是「Taiwan National Day 2021」（「台灣國慶日2021」），被批評是偷渡台獨意識形態。對此，台內政部籌備委員會秘書長陳宗彥強調，意思就是「我們國家的國慶」。



9月8日，台灣雙十籌備委員會公布2021年台灣雙十慶典的主視覺設計「金陽雙十」，中文標語「民主大聯盟，世界加好友」，英文標語「Taiwan National Day 2021」（「台灣國慶日2021」）。

介紹強調，「歷經半個多世紀淬鍊，民主自由守護着台灣人的安全、維持印太區域的穩定，也編織了全球經貿網絡的連結。這個共同的價值，讓世界上同樣嚮往自由的夥伴們，緊密結合成樂於互助、友好扶持的聯盟」。

「金陽雙十」以民主、自由、平等、人權、希望、和平等六條繩線交織紐結，主色為象徵典雅、熱情、珍貴的「陽光金」，輔色為象徵堅定、信念、勇敢的「台灣紅」；自信、希望、和平的「民主綠」。同時，說明並標註，「110年國慶」與「中華民國台灣生日快樂」。

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內政部政務次長陳宗彥在記者會上指出，蔡英文政府每年都找新鋭設計師主刀，希望讓台灣設計界有機會展現台灣年輕設計的能量，這部份是通過「文化總會」尋找。2021年是實踐大學講師馮雨，去年則是一組南部設計師。

據悉，馮宇是「IF OFFICE」創意總監，活動計劃包含「總統府建築百年主視覺」等。曾獲香港DFA亞洲最具影響力設計大獎、德國紅點、台灣金點設計獎等獎項。

陳宗彥表示，2020年因疫情，雙十慶典開放參與人數就已降低至7,500人，2021年規劃再下降至4,000人，同時也將視疫情狀況滾動調整，也有備案。

針對2021年主視覺首度出現「Taiwan National Day」字樣的意涵，陳宗彥說，「Taiwan National Day，很簡單，就是『我們國家的國慶』，就是這樣的意思」。

關於雙十慶典主視覺沒有出現「中華民國」，台內政部政務次長陳宗彥（右）強調，近年主視覺本就沒有，但整體周邊設計不會缺少「中華民國國慶」與「國旗」元素。（吳逸驊／多維新聞）

至於國民黨批評「歷經半個多世紀淬鍊，民主自由守護着台灣人的安全、維持印太區域的穩定」是公然竄改「中華民國有110年的歷史事實」，同時，主視覺中文也不見「中華民國」字樣，是搞台獨意識形態。

對此，陳宗彥強調，近年的主視覺都有想傳達給世界的主軸跟想法，上面都看不到「中華民國」，但雙十典禮整體的視覺設計，絕對不會沒有「中華民國國慶」字眼，也絕對不會沒有「國旗」在上面，無論邀請卡、識別證，步旗等所有相關物品設計，都不會缺乏這些基本元素。