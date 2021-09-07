張鈞甯捲台獨風波獲藍營力挺　趙少康籲大陸「不要讓小粉紅治國」

台灣藝人張鈞甯因個人11年前的碩士論文題目出現「我國」二字，而被大陸網民判定是台獨藝人，其工作室為此發表聲明駁斥。在台灣，不少政界人士亦發聲力挺張鈞甯，其中國民黨名人、中廣董事長趙少康周一（6日）在Facebook發文，呼籲大陸「不要讓小粉紅治國」；國民黨主席江啟臣周二（7日）亦表示，每個人都有表示自己身分認同的自由。



趙少康表示，最近大陸影劇圈人心惶惶，許多大牌藝人遭到整肅，兩岸演藝人員都被捲入風暴中，而張鈞甯只因論文題目「我國演藝人員經紀管理問題」出現「我國」就被扣上台獨的大帽子，是又一起藝人無辜遭殃，被逼表態選邊站的案例，「這論文研究台灣演藝圈問題，用『我國』何錯之有？她在台灣成長、受教、出道，並在演藝圈取得一席之地，這裡就是她的家、她的國」。他直言，大陸「小粉紅」的玻璃心實在太脆弱 。

趙少康續指，台灣的2350萬人拿的都是「中華民國」身分證，用的都是「中華民國」護照，在中小學生早上要唱「國歌」，反問「難道小粉紅要把每個台灣人都逼成是台獨？馬英九做了八年的中華民國總統，難道馬英九也是台獨？小粉紅要不要問問曾經在新加坡跟馬英九會談的習近平，他為什麼跟台獨會面？」

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趙少康進一步表示，大陸當局若一味聽小粉紅的，讓其決定政策，「那不等於政府就被小粉紅統治？民進黨要消滅中華民國，小粉紅也要消滅中華民國，小粉紅不就成了民進黨的同路人？小粉紅不也都成了台獨？」他認為，歸根究柢，兩岸關係緊繃，大陸對台灣藝人越來越不友善，才會老是要人交心表態，這固然是蔡英文政府種的因，但是藝人何辜，還要承擔民進黨執政的惡果，小粉紅追殺的粗暴作法，台灣民眾看在眼裏，只會讓兩岸距離越來越遠，「有事衝著蔡政府來，放過藝人吧 ，讓他們盡情展現才藝，甚至促進兩岸交流，難道不好嗎？」

另一方面，尋求連任黨主席的江啟臣也就事件聲援，稱在台灣要表述「你是哪裏來的人」或者「你是什麼人」，這個都尊重，也是台灣社會基本權利跟自由；會發生小粉紅的攻擊，基本上凸顯兩岸制度的不同，而這樣的攻擊對於兩岸目前的惡意螺旋並沒有幫助，所以他才提出以人為本，希望回到兩岸人與人之間的互動，改善兩岸關係，不要讓敵意螺旋不斷升高。