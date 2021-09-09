中正紀念堂擬改造「去蔣化」　江啟臣批不該蠻橫抹除歷史

民進黨暨蔡英文政府9月8日接連拋出兩個充滿「台派價值」的作法，一是釋出今年雙十慶典主視覺，少了「中華民國」字樣，多了「TAIWAN NATIONAL DAY」（台灣國慶日），沒有原本「中華民國」的符號。二是促進轉型正義委員會拋出拆除中正紀念堂的蔣介石銅像，目的是消除威權象徵，轉型成「反省威權公園」。



國民黨主席江啟臣在社交平台上發文批評雙十節主視覺去掉「中華民國」，，「我們的國家只有一個名字，中華民國！」（吳逸驊攝）

首先，針對民進黨政府雙十主視覺去掉「中華民國」，國民黨主席江啟臣在社交平台上批評，「我們的國家只有一個名字，中華民國！」，中華民國就是正式國名。江啟臣稱，為了取得執政，民進黨逐步靠攏「中華民國」，並自創「中華民國台灣」借殼上市，簡單的說「中華民國的好，民進黨都知道」，結果如今卻不是這回事，「民進黨用這張圖告訴台人，他們正在抹殺國家的記憶、偷走中華民國的根基」。

江啟臣強調，國民黨是創建「中華民國」的革命黨、青年黨，故此刻必須挺身而出，勇敢說出自己國家的名字，無論黨派立場、喜歡與否，中華民國就是的正式國名，正是因為中華民國憲法的保障，台灣擁有今日民主、自由、平等、博愛的社會。

至於改造中正紀念堂一事，江啟臣稱「轉型正義，不該是蠻橫無理的抹除歷史」，強橫移除蔣介石銅像，不但無法達成促進轉型正義的目的，更只會繼續撕裂社會。江啟臣稱認為，中正紀念堂早就是台灣人民的歷史記憶，市民的休閒生活場域，更是國際觀光景點，「歷史的象徵，遠遠超過威權的意象」，粗暴的拆除銅像，不但引發社會高度對立，更不符合「正義」二字。

江啟臣批評，「不喜歡，就拆除」是塔利班的思維，不是民主社會的真諦，「我同意，歷史可以有不同評價 ; 但絕不能淪為當權者恣意操弄的工具」、「當蔡英文緬懷紀念823炮戰，將其視為軍民一心共同保衛國家的同時，也應該想想，就是先總統蔣公帶領軍民團結奮戰，方才保衛台澎金馬！」。江啟臣指，促轉會決定拆除蔣介石銅像，也拆除了中華民國不同族群和諧共榮的基石。