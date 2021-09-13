台灣疫情｜新北幼兒園群聚感染29人確診　指定住戶今可接種疫苗

台灣新北市幼兒園爆發新冠肺炎群聚感染，截至9月12日，已經累計29人確診。

一名埃及籍男患者懷疑是本次疫情的感染源頭，長庚醫院副院長邱政洵表示，目前檢測結果還沒出爐，不能先入為主認為對方就是感染源頭，不排除患者是返家後遭小孩傳染。



《中央社》報道，外界推測感染源頭可能來自一名幼兒園學童的父親、8月4日入境的埃及籍男子。據介紹，他在機場接受檢測時呈陰性，入住防疫旅館，並於8月16日期滿前採檢呈陰性，8月18日檢疫期滿，返家自主健康管理至8月25日。

長庚醫院副院長邱政洵表示，該名埃及籍男子的Ct值為37，病毒量太低，基因定序困難，是否本次群聚感染源仍無法定論。以現階段掌握到的資訊推論，患者的感染途徑有兩種，第一是在境外染疫卻未在檢疫時檢驗到，第二是檢疫期滿後在社區感染。綜合現有資料，後者的可能性較大。

邱政洵指出，現行入境防疫政策是14天在防疫旅館或集中檢疫所檢疫，期間會有2次核酸檢測（PCR）及1次快篩，結果皆陰性才能進行7天自主健康管理，境外防堵政策強度足夠，很難出現漏網之魚，因此不可排除患者是返家後遭小孩傳染。

凡為自主健康管理的18歲以上住戶、且未曾接種疫苗者，可在指定時間到專案設置的接種站接種疫苗。（中央社）

此外，因應新北市爆發群聚感染，為圍堵疫情，指揮中心安排為「自主健康管理」對象優先接種新冠疫苗。

指揮中心發言人莊人祥表示，本次接種疫苗對象為該社區目前需「自主健康管理」的A幢住民約473人，但須同時符合過去未接種第一劑且已滿18歲以上。不論過去是否已透過預約系統登記疫苗意願，只要符合上述資格的民眾都可到指定地點接種。本次接種並非強制性質，政府將提供約300劑AZ疫苗。