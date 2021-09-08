台灣疫情｜新北幼稚園群聚感染確定為Delta變異株　累計23人確診

在台灣，新北市幼稚園爆發新冠肺炎群聚感染，截至今日（8日）中午，已累計有23人確診。當局目前已完成其中10人的病毒測序，結果均為Delta變異株。



新北市政府在板橋某社區為居民做核酸檢測。（中央社）

中央流行疫情指揮中心宣布，台灣8日新增9宗新冠肺炎確診個案，其中7宗為本土個案，均屬新北幼稚園群聚疫情。目前，相關確診個案數已增至23宗，包括幼稚園老師、學生、學生家長、老師親屬等。

據了解，涉事幼稚園是位於新北市板橋區的一間私立幼稚園，繼老師及丈夫確診後，又發現多名學生及學生的同住家人陸續確診。

值得關注的是，新北市目前已有同一社區出現6宗確診個案，新北市政府已經緊急清空，指揮中心亦準備了400間集中檢疫所配合使用。

新北市幼稚園爆發新冠肺炎群聚感染，截至今日（8日）中午，已累計有23人確診。（中央社）

指揮中心指揮官陳時中表示，當局目前已追蹤了1062名密切接觸者，其中1013人正在進行居家隔離、49人自主健康管理。已知358人陰性、22人陽性、633人檢驗中。

此外，因應疫情關係，新北市政府宣布，9月9日至15日期間，全市餐飲業、美食街、超商、市場、夜市等提供餐飲場所，一律外帶，禁止內用，全市所有公有運動場館都不開放。

而台北市則暫不跟進，台北市市長柯文哲表示，雖然雙北是共同生活圈，但台北市目前沒有確診個案，要在疫情與經濟之間取得平衡。