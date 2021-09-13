國民黨主席選舉｜重提「發大財」名言　江啟臣盼兩岸回歸九二共識

國民黨主席選舉投票9月25日展開，欲尋求連任的現任主席江啟臣9月13日南下屏東，拜訪在地人士。同日，江啟臣在台媒《中國時報》刊登半版廣告，稱「中國國民黨回歸『兩岸共識』」，並引用前高雄市長韓國瑜的名言「貨出去，人進來，發大財」，廣告文中屢提九二共識。



江啟臣南下屏東受訪時說，兩岸最大共識就是讓人民過好生活。不管是貨出去、人進來都很重要，蔡英文政府執政下，「人民對貨出不去，人進不來更有感」，國民黨應回歸戰鬥之外，要回歸兩岸共識，讓人民過好生活，貨出去、人進來，人民才能過好生活，人民生計才能得到有效解決。



尋求連任的現任主席江啟臣9月13日南下屏東，拜訪在地人士。 同日，江啟臣在台媒《中國時報》刊登半版廣告，稱「中國國民黨回歸『兩岸共識』」，並引用前高雄市長韓國瑜的名言「貨出去，人進來，發大財」，廣告文中屢提九二共識。（江啟臣辦公室提供）

江啟臣表示，這不光是韓國瑜的想法，同時是韓國瑜競選高雄市長時，很多台灣人民的心聲，當時獲大家支持，當時雖是地方大選，但大家對九二共識沒有任何懷疑，韓國瑜高票當選高雄市長，代表貨出去、人進來，大家希望過好生活是人民共識，也是兩岸共識。

他認為，回歸九二共識基礎，兩岸儘速破冰，恢復交流對話，讓人民過好生活是國民黨下個階段重要事情，接下來他如果連任黨主席，他會全力促成兩岸破冰，讓「貨出得去、人進來，人民賺大錢」。

此外，近日傳出有棄保投票可能（棄江啟臣，保前主席朱立倫），江啟臣說，棄保是對自己沒自信的人才會操作，候選人要操作棄保，代表深陷危機，這樣操作很不齒。選舉是大家對選民訴求理念，棄保操作人民會看得出來，操作棄保代表那個候選人選情危急，他對他自己有信心，四個候選人（另外是前彰化縣長卓伯源、孫文學校總校長張亞中）當中他最清楚黨的現況，需要什麼樣黨主席，領導下個階段的國民黨所要面臨的挑戰，黨要執行任務。

江啟臣呼籲，要坦然公開的跟黨員說清楚，帶領國民黨目標是什麼、承諾是什麼，2022台灣地方選舉、2024台灣總統暨立委選舉如何讓國民黨打贏選戰，重返執政，這是要跟黨員說服的。這個階段不要讓黨員認為選舉變成相互攻擊，國民黨需要「戰鬥藍」，也需要「團結藍」。

同日上午，江啟臣在臉書（facebook）提出政見，稱2024台灣總統大選會是「台獨工作者」對決「中華民國捍衛者」，他會找出「會贏的人」贏得選戰勝利。