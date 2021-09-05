國民黨主席選舉辯論　候選人稱若當選「邀習近平到台灣和平之旅」

國民黨主席選舉月底投票，9月4日下午舉行政見發表會，參選的候選人江啟臣、朱立倫、張亞中、卓伯源使出渾身解數，針對兩岸關係也有不少「博眼球」發言。其中，國民黨籍前彰化縣長卓伯源表示，他若當選一定邀請習近平來台灣進行「兩岸和平之旅」，並保證會保障習近平在台灣的安全。

卓伯源在政見發表會上表示，他若當選，一定用黨主席高度邀請習近平來台灣進行「兩岸和平之旅」，展開兩岸政黨高峰論壇，並保證會保障習近平在台灣的安全。他還當場邀請另一位候選人張亞中擔任國民黨特使，負責協商習近平的台灣之旅。

孫文學校校長張亞中則說，如果他當選黨主席，會依照他提出的「和平備忘錄」，帶着退休的外交部長、陸委會主委去北京談兩岸和平協議，「兩岸和平是我們必須要追求的」。他也宣佈，當選後他會讓黨員在身份認同上，大聲說出「台灣人也是中國人」，並加碼說要向社會募集3億元「打鬼基金」，揪出蔡英文政權惡行。

前國民黨主席朱立倫則說，國民黨必須基於黨章、黨綱等基礎推動兩岸交流，現在國民黨是在野黨，「如果不強，誰跟你談、誰跟你籤條約？」因此要先讓國民黨強，讓兩岸民間交流、兩岸交流平台的恢復，讓兩岸更和平；對美關係也是重中之重，要立刻恢復國民黨駐美代表處，光說不練沒有用，一定要趕快做，否則都是被民進黨一言堂說「親中賣台」，絕對不可以如此。

現任黨主席江啟臣表示，他要讓兩岸關係回到正軌，主張基於中華民國憲法，以原汁原味的九二共識為基礎，延續連胡會五項願景，推動兩岸破冰，強調國民黨有責任堅持馬英九的「親美和陸」路線。他認為，兩岸關係最基本就是要幫人民解決問題，應「以人為本」，並宣佈未來將成立「兩岸和平發展委員會」，啟動「兩岸前途國是論壇」，恢復交流對話、創建互信。