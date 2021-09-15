台灣漢光演習重頭戲登場　三大主力戰機演練戰備跑道起降

台灣蔡英文周三（15日）到屏東視導漢光37號演習的重頭戲「佳冬戰備跑道戰機起降」演練，驗證戰機降落佳冬戰備道實施油彈整補再戰的應變能量，肯定台軍兼顧防疫及精實操演。



根據總統府的新聞稿，蔡英文抵達佳冬戰備道後，先聽取空軍第六混合聯隊長魯非凡報告兵要及當前狀況，接着校閲操演動態。IDF、F-16V、M2000-5及E-2K型，共4型戰機依序自南向北進場落地，以及PCR檢測作業流程。4型戰機依序滑行通過指揮區時，蔡英文也向飛行員揮手致意。

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蔡英文隨後前往整補區，由修護大隊長扈克傑報告戰機整補作業後，蔡英文依序至各機型前宣慰任務飛行員，並聽取各機型領隊報告加油整補情況。蔡英文最後返回指揮區，觀看4型戰機整補後，依序自佳冬戰備道再度起飛。她也親自頒發加菜金予部隊官兵，慰勉台軍執行演訓任務的辛勞。

蔡英文事後有在社交平台Facebook上發文，大讚台灣空軍順利完成起降操演，指精采的戰技、迅速確實的動作，是來自於平日紮實的訓練，也展現出台灣空軍捍衛領空的自信，希望大家一起為台軍喝采。

台灣空軍司令部也表示，本次操演充分展現軍民一心，發揮全民防衛動員能量，並經由戰略溝通機制，使民眾了解台軍勤訓精練，自我防衛的決心，凝聚「全民關注、全民支持、全民參與」的全民國防共識，達成戰備道起降實兵操演目標。