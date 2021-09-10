蔡英文一日視察三軍事單位：台軍飛彈部隊是不對稱作戰要角

蔡英文9月10日再走軍事行程，前往台中接連視察「空軍防空暨飛彈指揮部」、「軍備局生產製造中心」及「海軍艦隊指揮部」。蔡英文在視導過程中特別提及飛彈部隊，讚其為高科技兵種，更因為機動性強、隱匿性高，在不對稱作戰上，扮演非常重要的角色。



台灣總統府表示，蔡英文此行首先前往「空軍防空暨飛彈指揮部」，視導接戰程序演練，接着至「軍備局生產製造中心」，視導口罩及降落傘生產線，並與巨幅「國旗」合影，隨後前往「海軍艦隊指揮部」，視導吊卸彈操演及車組，並巡視官兵生活區。

蔡英文在視導台灣「海軍艦隊指揮部」時致詞，感謝台軍堅守崗位協助救災與防疫任務。她表示，稍早前看到「機動二中隊」的吊卸彈操演，非常迅速確實，上個月「機動二中隊」剛成軍，她今天來除了感謝大家守護國家，也要肯定各位扛起重責大任。

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蔡英文稱讚飛彈部隊不僅是高科技兵種，更因為機動性強、隱匿性高，在不對稱作戰上，扮演非常重要的角色。為了要給飛彈部隊更大的支持，民進黨政府在2017年開始推動建案，籌獲機動飛彈車組，同時也進行營舍整建等軍事設施工程。今天大家所在的營舍，就是在2021年1月整建完成，並且在經歷半年的成軍訓練後，成立了「機動二中隊」。

蔡英文也提醒，9月13日就是「漢光演習」，也是「機動二中隊」第一次參與「漢光演習」，她要求所有官兵全力以赴，讓全世界看到「中華民國國軍」，保衛國家的決心。